    América cumple el sueño de pequeña aficionada

    Romina atraviesa un momento delicado, pero pudo cumplir uno de sus sueños.

    Raúl Martínez
    Video ¡Aplausos! América se suma en apoyo a pequeña fan


    América demostró su grandeza al sumarse en apoyo a una pequeña aficionada que atraviesa un momento de salud delicado.

    Y esto se da luego de que el conjunto azulcrema reaccionará al mensaje que envió Romina en redes sociales donde explicaba que se encontraba hospitalizada y que uno de sus sueños era conocer a Israel Reyes y a otros elementos de las Águilas.

    “Hola Club América, quiero que sepan que soy muy apasionada al América y ahorita estoy pasando por un momento muy difícil porque he perdido mi vista pero ahorita ya le estoy echando muchas ganas y le voy a seguir echando muchas ganas para podernos volver a ver y me encantaría que me mandaran un saludo para recuperarme y tener más salud”, fueron las palabras de la pequeña americanista.

    Tras hacerse viral la petición, el defensor americanista visitó a la pequeña fan en el hospital y d ías después Romina, junto con su papá, acudieron a las instalaciones del América para convivir con los futbolistas.

    Cabe destacar que Romina y su papá se habían hecho virales desde hace unos meses cuando las cámaras de TUDN captaron el momento en que festejaron con gran emoción la anotación de Christian Borja que le dio el pase al América a la Final del Clausura 2025.

    Video ¡Gol del América! Borja empata el marcador y mete al América a la final
