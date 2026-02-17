Liga MX América: Kevin Álvarez busca revertir los abucheos en aplausos rumbo al juego ante Puebla La décima posición que ocupan las Águilas hace que su afición busque culpables sobre el mal paso, pero las adversidades son manejadas como impulso en el club.

Video Kevin Álvarez, el Villano Favorito del americanismo

Ante la falta de resultados que le permitan ocupan los primeros puestos de la clasificación, la afición comienza a buscar culpables dentro de la plantilla y uno de ellos es Kevin Álvarez, que comienza a trabajar bajo presión para revertir los abucheos en aplausos.

Durante el entrenamiento de este martes en Coapa, donde Alejandro Zendejas entrenó parte de la sesión con el resto del grupo y otra parte por separado junto a Dagoberto Espinoza, evin Álvarez lució concentrado y comprometido.

Quien llegara como el mejor lateral derecho de la Liga MX y que hoy lo tiene lejos de los halagos y cerca de los reproches, busca volver a su mejor versión. Se entrenó al tope de su intensidad, entrega balones de buena calidad, el esfuerzo está latente. Son tiempos de entregarlo todo.