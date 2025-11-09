Se confirmó lo que se temía en Cruz Azul… Kevin Mier se fracturó la tibia tras la fuerte entrada que recibió de Adalberto Carrasquilla en el partido ante Pumas en el Estadio Cuauhtémoc.

Adrián Esparza reporta para TUDN que, tras someterse a exámenes médicos, se confirmó la gravedad de la lesión de Mier y será baja de La Máquina para la Liguilla del Torneo Apertura 2025.

Además, el portero colombiano se perderá la Copa Intercontinental de Catar 2025, en la que Cruz Azul debutará el próximo 10 de diciembre ante el campeón de la Copa Libertadores que saldrá entre Palmeiras y Flamengo.

Será Andrés Gudiño quien sustituya a Mier en el equipo de Nicolás Larcamón; se estima que el tiempo de recuperación del colombiano sea de al menos tres meses.

Cruz Azul pedirá a Liga MX la inhabilitación de Carrasquilla

Esparza añade que la directiva cementera se reunirá en los próximos días con la Liga MX en busca de que Adalberto Carrasquilla sea castigado con una inhabilitación hasta que Kevin Mier pueda volver a jugar.

El futbolista de Pumas pidió perdón al portero de Cruz Azul al término del partido, pero hay indignación por parte de La Máquina porque el panameño solo fue sancionado con una tarjeta amarilla.

Mientras que Efraín Juárez, en la rueda de prensa postpartido, advirtió que si Cruz Azul solicita una inhabilitación de Carrasquilla, Pumas hará lo mismo con José Paradela por la nueva lesión de ligamentos que sufrió José Juan Macías y que también lo dejaría varios meses fuera de las canchas.