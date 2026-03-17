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    Efraín Juárez levantó la polémica con su festejo tras el empate entre Pumas y Cruz Azul

    La mesa de Tercer Grado Deportivo habló sobre el efusivo festejo que hizo el técnico de Pumas en CU.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Pumas logró sacar el empate en el partido ante Cruz Azul en un juegazo dentro de Ciudad Universitaria, además de eso, la nota la dio Efraín Juárez, técnico de los de la UNAM, quien celebró de una forma efusiva.

    Sobre la actitud del estratega mexicano, la mesa de Tercer Grado Deportivo retomó el tema y Marion Reimers apuntó que no tiene por qué repetir lo que hicieron otros colegas en Europa.

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    “Sumar también sus declaraciones al llegar a Pumas en donde hablaba de que iban a defecar sangre por no utilizar otras palabras, entonces él tiene como una necesidad muy fuerte de mostrar su ahínco y su energía, a mí ya me aburre”.

    “Cholo Simeone haciendo estas expresiones, Luis Rubiales haciendo estas expresiones, en serio no aprenden, es como, ya te vimos, Efraín, ya entendimos, eres muy hombre, eres muy viril”.

    David Faitelson por su parte, señaló que Efraín no tiene la necesidad de hacer este tipo de cosas y que provocó que los reflectores se fueran hacía él en lugar de que se hablara del juego.

    Completamente condenable, me parece sucio, me parece vulgar, con todo respeto, no es necesario, es el entrenador de los Pumas, representa a Universidad Nacional, está en un campus universitario, en un estadio que es patrimonio cultural de la humanidad, qué necesidad tiene al final del partido de hacer este tipo de señalamientos prosaicos”.

    “Le quitó protagonismo a su equipo equipo, Pumas jugó, mostró que puede competir en el máximo nivel posible y él fue a robar los reflectores en la parte final, hoy se habla más en los medios de lo que él dijo al final del partido que finalmente lo que mostró Pumas, muy mal. Hay que reconocer a Efraín, para mí es un buen entrenador que no necesita eso”.

    Video Pumas vs. Cruz Azul: Efraín Juárez y su efusivo festejo con la afición auriazul tras empate
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