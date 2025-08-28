Video ¡Palavecino no llegará al América y esta es la razón!

El mercado de fichajes sigue abierto, tanto en Europa como en la Liga MX para el Apertura 2025 y las posibilidades de que las Águilas del América sumen a un refuerzo más se mantienen, pero sin que haya aún algo en concreto.

No obstante, no está olvidado el tema de Agustín Palavecino, quien hasta hace unas semanas era una opción, pero ahora esa posibilidad está descartada por completo, de acuerdo con Julio Ibáñez para TUDN en Insiders.

¿Víctor Dávila va al Necaxa y en su lugar llega Palavecino al América? “No, falso. Imposible”, respondió ‘el Profe’ Ibáñez en Insiders. “Hoy no podemos hablar de que llegue Palavecino al América ni por 45 millones de dólares.

“El reglamento no lo permite, se cerró el mercado de fichajes para futbolistas que juegan en México, que tuvieron minutos en México, no puedes, no hay manera, el reglamento te dice que no. Ni extemporáneo, que son cuatro al año. Tampoco se puede si ya jugaste”, fue claro Julio Ibáñez.

Agustín Palavecino, mediocampista argentino de los Rayos del Necaxa, sí gusta en el América, tanto al cuerpo técnico como a la directiva. Sin embargo, será en el mercado de enero la ventana principal para ver si llega a las Águilas. “ Pongo mi fichita a que Palavecino va a ser del América en enero”, indicó Julio Ibáñez en Insiders.

¿GUIDO RODRÍGUEZ SÍ LLEGA AL AMÉRICA COMO REFUERZO PARA EL APERTURA 2025?

Otro de los jugadores que interesan para aterrizar en Coapa en este semestre es el mediocampista argentino de 31 años de edad Guido Rodríguez, quien se encuentra actualmente en el West Ham United de la Premier League de Inglaterra.

“Guido no llega para este mercado, entendiendo además que están a full de extranjeros en este momento, pero sigue la oferta por Sebastián Cáceres. La noticia era: llegó una oferta de Inglaterra por Cáceres en la cual la directiva del América consideraba era baja, pero hay tiempo para negociar y hay que esperar.

“No está cerrado el tema, pero en este momento podrían esperar. Necesitan una mejor oferta, sino no hay manera. Con la primera que llegó no hay forma que Cáceres se fuera”, señaló Julio Ibáñez en Insiders de TUDN.

¿QUÉ PASA CON JAVAIRO DILROSUN? ¿SE VA O SE QUEDA EN EL AMÉRICA?

La posibilidad de que el neerlandés Javairo Dilrosun salga del América para llegar al Necaxa no es posible. Los Rayos tiene los cupos completos de extranjeros por lo que el futbolista continúa con trabajo en las instalaciones de Coapa con la Sub-21, aunque no puede jugar ahí.

A decir de Gibrán Araige en Insiders, Matías Bunge, su representante, comentó que le buscan mercado fuera de México, con posibilidades de regresar, aunque sin opciones de que se rescinda el contrato y mientras cobra en la Sub-21.