Liga MX Jesús Martínez Murguía confirma que León está en venta rumbo al Clausura 2026 Esto dijo el dueño de los Esmeraldas respecto a la llegada de nuevos inversores al club; “un poco sacado de onda, pero contento”.

Aún no comienza la Liga MX Clausura 2026 y ya son dos los equipos que todo indica sufrirán modificaciones importantes a lo largo del próximo año, sobre todo en el segundo semestre, tras el Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Otro cambio importante es la venta del Club León, confirmada este miércoles por el propio dueño de los Esmeraldas, Jesús Martínez Murguía y quien lució por momentos desencajado ante la noticia, como si para él también fuera una novedad.

“Antes que la venta (la idea) es que el equipo esté peleando, es lo que más me preocupa a mí ahorita”, comenzó Martínez Munguía ante los reporteros en las inmediaciones dela Casa Club del León, de quien destacó los cambios que realizó desde su compra, tanto en lo deportivo como en la infraestructura.

“Lo que quiere un inversor es tener buenos números, buenas ventas y este equipo las tiene. Este equipo es un equipo muy atractivo y lo que estamos buscando primero es regresar al protagonismo, regresar a que la gente se sienta identificada con su equipo y después ya vendrán estas opciones que estamos evaluando.

“Estamos en pláticas con varias personas, que comulguen con el proyecto que queremos y hemos forjados estos 15 años, hemos logrado cosas muy importantes para este equipo y queremos que sean otros 15 más de esta manera”, indicó el aún dueño de los Esmeraldas.

¿EN CUÁNTO SERÁ LA VENTA DEL CLUB LEÓN RUMBO AL CLAUSURA 2026?

Jesús Martínez Murguía no habló de cifras, pero sí dio una idea del costo que tendrá que pagar el nuevo inversionista en el equipo, todo esto, parece ser, derivado de la eliminación del Club León del pasado Mundial de Clubes a decisión de la FIFA como parte de la prohibición de la multipropiedad, pues también los Tuzos estaban clasificados, ambos como parte del Grupo Pachuca.

“Una cifra en específico está difícil. Pero tenemos estadio propio, casa club propia, grandes jugadores, un escudo que desde hace muchos años ha hecho historia. Es un equipo histórico, decirte una cifra es difícil, se han manejado algunas de otros equipos, te puedo decir que debe estar mucho más arriba.

“ Se va a vender, como te digo, estamos en pláticas. A lo mucho nos iremos seis meses más, no creo que pase absolutamente nada, la idea es cerrar esta negociando antes. Hemos recibido ofertas importantes. De los dos lados (ofertas de México y del extranjero).

“ No es lo ideal (la venta), ¿verdad? Lo que me hubiera gustado es que me den mi lugar, me lo gané aquí con la gente alrededor, y porque sea mi padre el dueño del equipo yo no puedo tener otro, es algo complicado en lo personal.

“Entiendo las reglas, así son, afortunadamente queremos seguir aquí, seguir creciendo lo poco o mucho que he hecho lo quiero hacer. Vendrá algún inversor que va a venir de alguna u otra forma a darle otra cara a la institución y nos vendrá de maravilla para seguir invirtiendo, todo lo que hemos hecho con el club lo hemos invertido, de lo que era hace 15 años hoy en día ha cambiado la situación.