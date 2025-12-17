    Liga MX

    Ángel Sepúlveda sorprende tras afirmaciones por salida de Cruz Azul

    El delantero rompe el silencio después de que se confirmara su cambio de equipo.

    Video Ángel Sepúlveda rompe el silencio tras salir de Cruz Azul rumbo a Chivas

    Ángel Sepúlveda rompió el silencio después de que se confirmara su salida del Cruz Azul con destino a Chivas y , al respecto, resaltó lo complicado que resulta salir de la institución cementera.

    Más sobre Liga MX

    Cade Cowell es baja con Chivas para el Clausura 2026, es oficial
    1 mins

    Cade Cowell es baja con Chivas para el Clausura 2026, es oficial

    Liga MX
    Jonathan dos Santos extiende su contrato con América pensando en el Mundial
    1 mins

    Jonathan dos Santos extiende su contrato con América pensando en el Mundial

    Liga MX
    Brian Gutiérrez conmueve a Chivas con sus primeras palabras como rojiblanco
    1 mins

    Brian Gutiérrez conmueve a Chivas con sus primeras palabras como rojiblanco

    Liga MX
    Toluca y Tigres reciben castigo para el Clausura 2026 tras pelea en la Final
    1 mins

    Toluca y Tigres reciben castigo para el Clausura 2026 tras pelea en la Final

    Liga MX
    América renueva a este jugador pensando en una Liguilla sin seleccionados
    1:14

    América renueva a este jugador pensando en una Liguilla sin seleccionados

    Liga MX
    Chivas descarta a siete jugadores del primer plantel para el Clausura 2026
    2 mins

    Chivas descarta a siete jugadores del primer plantel para el Clausura 2026

    Liga MX
    Así es completo el calendario de la Liga MX para el Clausura 2026
    12 mins

    Así es completo el calendario de la Liga MX para el Clausura 2026

    Liga MX
    América busca a estos jugadores de cara al Clausura 2026
    1 mins

    América busca a estos jugadores de cara al Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca le manda mensaje a Samuel García, Gobernador de Nuevo León tras vencer a Tigres
    1 mins

    Toluca le manda mensaje a Samuel García, Gobernador de Nuevo León tras vencer a Tigres

    Liga MX
    ¡Van por dos refuerzos! Estos jugadores son los que busca América para 2026
    1:14

    ¡Van por dos refuerzos! Estos jugadores son los que busca América para 2026

    Liga MX

    Medios de comunicación interrogaron a Sepúlveda en el Aeropuerto de la Ciudad de México en donde habló por primera vez de su cambio de equipo en la Liga MX.

    PUBLICIDAD

    "Bueno difícil, creo que es difícil, pero un gran compromiso, una gran oportunidad que vimos con mi familia conmigo agradecido con todos", señaló Sepúlveda.

    Si bien el traspaso todavía no se hace oficial, Sepúlveda respondió de forma escueta respecto a lo que significa regresar al Rebaño.

    "Un reto y una responsabilidad, sí, claro, obvio (ilusionao en volver a Chivas).

    Relacionados:
    Liga MXCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX