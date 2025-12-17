Liga MX Ángel Sepúlveda sorprende tras afirmaciones por salida de Cruz Azul El delantero rompe el silencio después de que se confirmara su cambio de equipo.

Video Ángel Sepúlveda rompe el silencio tras salir de Cruz Azul rumbo a Chivas

Ángel Sepúlveda rompió el silencio después de que se confirmara su salida del Cruz Azul con destino a Chivas y , al respecto, resaltó lo complicado que resulta salir de la institución cementera.

Medios de comunicación interrogaron a Sepúlveda en el Aeropuerto de la Ciudad de México en donde habló por primera vez de su cambio de equipo en la Liga MX.

"Bueno difícil, creo que es difícil, pero un gran compromiso, una gran oportunidad que vimos con mi familia conmigo agradecido con todos", señaló Sepúlveda.

Si bien el traspaso todavía no se hace oficial, Sepúlveda respondió de forma escueta respecto a lo que significa regresar al Rebaño.