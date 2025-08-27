Video Dagoberto Espinoza y el proceso de ser titular en el América

Dagoberto Espinoza aseguró que aún no asimila haberse afianzado como titular con América tras la dura competencia que tiene con Kevin Álvarez.

En entrevista para TUDN, el defensor señaló que debe aprovechar al máximo la oportunidad que le dio André Jardine porque es algo que se ha ganado.

“ Es algo que me he ganado día a día, es difícil y creo que he sufrido mucho. Y ahora que está pasando estoy tratando de aprovecharlo al máximo”

“ Todavía no (asimilar que ya es titular) porque es algo que pasó rápido y a lo mejor no hay como un titular fijo, pero ahora que estoy en gran momento tengo que aprovechar”, indicó Dagoberto.

De igual forma el juvenil del América afirmó que después de todo el sacrificio en su corta carrera no deber tirar la toalla.

“Ha sido muy difícil, conforme a fui avanzando futbolísticamente ya eran otros pensamientos era de “tengo que aprovechar la oportunidad que tengo de jugar en este club” y ahora no puedo tirar la toalla de todo el sacrificio que hicieron mis papás y todos mis conocidos”, agregó el defensor.

LOS NÚMEROS DE DAGOBERTO ESPINOZA EN EL APERTURA 2025

Dagoberto Espinoza se ha convertido en un hombre sólido en la defensa del América al sumar cuatro partidos como titular para sumar 317 minutos en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Incluso el defensor suma un gol con los Azulcremas, anotación que sirvió para superar al Querétaro en la jornada 4 donde las Águilas ganaron por la mínima.