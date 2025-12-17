Liga MX Jonathan dos Santos extiende su contrato con América pensando en el Mundial El mediocampista de las Águilas llega a un acuerdo importante en el corto plazo para el conjunto dirigido por André Jardine.

Video América renueva a este jugador pensando en una Liguilla son seleccionados

Jonathan dos Santos, mediocampista de América, extendió su contrato por seis meses más en el conjunto de Coapa, un movimiento vital de cara al Mundial 2026.

De acuerdo con Julio Ibáñez, reportero de TUDN, Dos Santos acordó el permanecer en el plantel de André Jardine debido a la planeación que se tiene qué hacer para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

PUBLICIDAD

Se trata de una de las piezas clave para el estratega brasileño que confiará en el mediocampista que ya tenía pensado su retiro del futbol.

De hecho, Dos Santos ha extendido su contrato por seis meses, como es el caso, en el último año, es decir, su renovación se ha hecho acorde a un torneo regular de Liga MX.