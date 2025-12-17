    Liga MX

    Cade Cowell es baja con Chivas para el Clausura 2026, es oficial

    El equipo dirigido por Gabriel Milito poco a poco delimita su plantel de cara al Clausura 2026.

    Video ¡Cowell a nada del tercero! Tiro lejano que pasa a centímetros de la portería

    Cade Cowell salió oficialmente de Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX que vive su época de futbol de estufa, todo tras una estancia de dos años.

    Más sobre Liga MX

    Jonathan dos Santos extiende su contrato con América pensando en el Mundial
    1 mins

    Jonathan dos Santos extiende su contrato con América pensando en el Mundial

    Liga MX
    Brian Gutiérrez conmueve a Chivas con sus primeras palabras como rojiblanco
    1 mins

    Brian Gutiérrez conmueve a Chivas con sus primeras palabras como rojiblanco

    Liga MX
    Toluca y Tigres reciben castigo para el Clausura 2026 tras pelea en la Final
    1 mins

    Toluca y Tigres reciben castigo para el Clausura 2026 tras pelea en la Final

    Liga MX
    América renueva a este jugador pensando en una Liguilla son seleccionados
    1:14

    América renueva a este jugador pensando en una Liguilla son seleccionados

    Liga MX
    Chivas descarta a siete jugadores del primer plantel para el Clausura 2026
    2 mins

    Chivas descarta a siete jugadores del primer plantel para el Clausura 2026

    Liga MX
    Así es completo el calendario de la Liga MX para el Clausura 2026
    12 mins

    Así es completo el calendario de la Liga MX para el Clausura 2026

    Liga MX
    América busca a estos jugadores de cara al Clausura 2026
    1 mins

    América busca a estos jugadores de cara al Clausura 2026

    Liga MX
    Toluca le manda mensaje a Samuel García, Gobernador de Nuevo León tras vencer a Tigres
    1 mins

    Toluca le manda mensaje a Samuel García, Gobernador de Nuevo León tras vencer a Tigres

    Liga MX
    ¡Van por dos refuerzos! Estos jugadores son los que busca América para 2026
    1:14

    ¡Van por dos refuerzos! Estos jugadores son los que busca América para 2026

    Liga MX
    ¿Obed Vargas al América? Esto es lo que se sabe y qué jugador saldría
    2 mins

    ¿Obed Vargas al América? Esto es lo que se sabe y qué jugador saldría

    Liga MX

    El New York Red Bulls, equipo de la MLS, anunció el fichaje del 'Vaquero' Cade Cowell de cara a la próxima campaña, todo después de que su salida de la escuadra de Verde Valle se especulara desde hace tiempo.

    PUBLICIDAD

    Cowell estará cedido por un año con opción de compra al final de ese mismo año. Su salida fue motivada también por la baja participación que tenía en la escuadra rojiblanca.

    El 'Vaquero', durante su estancia en Chivas, registró 69 partidos con un saldo de 12 goles y cinco asistencias.

    Nacido en California, Estados Unidos, pero también con nacionalidad mexicana. Su última participación fue justamente en los Cuartos de Final de vuelta ante Cruz Azul en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX