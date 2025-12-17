Liga MX Cade Cowell es baja con Chivas para el Clausura 2026, es oficial El equipo dirigido por Gabriel Milito poco a poco delimita su plantel de cara al Clausura 2026.

Video ¡Cowell a nada del tercero! Tiro lejano que pasa a centímetros de la portería

Cade Cowell salió oficialmente de Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX que vive su época de futbol de estufa, todo tras una estancia de dos años.

El New York Red Bulls, equipo de la MLS, anunció el fichaje del 'Vaquero' Cade Cowell de cara a la próxima campaña, todo después de que su salida de la escuadra de Verde Valle se especulara desde hace tiempo.

Cowell estará cedido por un año con opción de compra al final de ese mismo año. Su salida fue motivada también por la baja participación que tenía en la escuadra rojiblanca.

El 'Vaquero', durante su estancia en Chivas, registró 69 partidos con un saldo de 12 goles y cinco asistencias.