    Liga MX

    Alexis Vega regala dinero en desfile de Toluca campeón Apertura 2025

    Se viralizó un video donde se ve al ofensivo de los Diablos Rojos regalando dinero en billetes de 500 pesos.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Navidad a lo Alexis Vega! El increíble detalle en el desfile del campeón Toluca

    Alexis Vega vivió con intensidad el bicampeonato de Toluca al regalar cervezas en el desfile del campeonato del Apertura 2025, pero no solo eso le dio a los fans de los Diablos Rojos.

    A través de las redes sociales del cuadro de la Liga MX, se viralizó un video donde se ve al jugador choricero con un vaso y un fajo de billetes.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    Nicolás Benedetti deja al Mazatlán y a la Liga MX para jugar en Europa
    1 mins

    Nicolás Benedetti deja al Mazatlán y a la Liga MX para jugar en Europa

    Liga MX
    ¡Pumas se refuerza con futbolista mexicano que viene de Europa!
    1 mins

    ¡Pumas se refuerza con futbolista mexicano que viene de Europa!

    Liga MX
    Así es el calendario de Chivas para el Clausura 2026 de Liga MX
    2 mins

    Así es el calendario de Chivas para el Clausura 2026 de Liga MX

    Liga MX
    Así es el calendario de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga MX
    2 mins

    Así es el calendario de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga MX

    Liga MX
    Jesús Martínez Murguía confirma que León está en venta rumbo al Clausura 2026
    3 mins

    Jesús Martínez Murguía confirma que León está en venta rumbo al Clausura 2026

    Liga MX
    La extrema preparación de Sergio Canales rumbo al Clausura 2026
    1 mins

    La extrema preparación de Sergio Canales rumbo al Clausura 2026

    Liga MX
    Ángel Sepúlveda sorprende tras afirmaciones por salida de Cruz Azul
    1 mins

    Ángel Sepúlveda sorprende tras afirmaciones por salida de Cruz Azul

    Liga MX
    Cade Cowell es baja con Chivas para el Clausura 2026, es oficial
    1 mins

    Cade Cowell es baja con Chivas para el Clausura 2026, es oficial

    Liga MX
    Jonathan dos Santos extiende su contrato con América pensando en el Mundial
    1 mins

    Jonathan dos Santos extiende su contrato con América pensando en el Mundial

    Liga MX
    Brian Gutiérrez conmueve a Chivas con sus primeras palabras como rojiblanco
    1 mins

    Brian Gutiérrez conmueve a Chivas con sus primeras palabras como rojiblanco

    Liga MX

    EL REGALO DE NAVIDAD DE ALEXIS VEGA EN TOLUCA


    Alexis Vega no tuvo miramientos para sacar, lo que al parecer se ve, como 5 mil pesos (275 dólares), de la bolsa de su pantalón, los cuales estaban con una liga para evitar que se le perdiera.

    En un momento, solo sacó uno y lo aventó a la afición que se lanzó por él, pero parecía que todo iba a acabar ahí, cuando empezó a aventar al menos unos cuatro billetes más, hasta que corta el video.

    Cabe mencionar que Vega paró casi 50 días por una lesión y jugó infiltrado la Final, donde él fue quien anotó el penal para darle el bicampeonato a Toluca, en una tanda de penales que tuvo 12 cobradores por bando.

    Toluca se fue de vacaciones y se espera que regresa a su pequeña pretemporada el 2 de enero, previo al debut que tiene en el calendario del Clausura 2026 donde debutará ante Rayados en la Jornada 1 el 10 de enero.

    Video Filtran videos íntimos de Héctor Herrera en pleno festejo con Toluca
    Relacionados:
    Liga MX

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX