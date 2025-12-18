Liga MX Alexis Vega regala dinero en desfile de Toluca campeón Apertura 2025 Se viralizó un video donde se ve al ofensivo de los Diablos Rojos regalando dinero en billetes de 500 pesos.

Video ¡Navidad a lo Alexis Vega! El increíble detalle en el desfile del campeón Toluca

Alexis Vega vivió con intensidad el bicampeonato de Toluca al regalar cervezas en el desfile del campeonato del Apertura 2025, pero no solo eso le dio a los fans de los Diablos Rojos.

A través de las redes sociales del cuadro de la Liga MX, se viralizó un video donde se ve al jugador choricero con un vaso y un fajo de billetes.

EL REGALO DE NAVIDAD DE ALEXIS VEGA EN TOLUCA



Alexis Vega no tuvo miramientos para sacar, lo que al parecer se ve, como 5 mil pesos (275 dólares), de la bolsa de su pantalón, los cuales estaban con una liga para evitar que se le perdiera.

En un momento, solo sacó uno y lo aventó a la afición que se lanzó por él, pero parecía que todo iba a acabar ahí, cuando empezó a aventar al menos unos cuatro billetes más, hasta que corta el video.

Cabe mencionar que Vega paró casi 50 días por una lesión y jugó infiltrado la Final, donde él fue quien anotó el penal para darle el bicampeonato a Toluca, en una tanda de penales que tuvo 12 cobradores por bando.

Toluca se fue de vacaciones y se espera que regresa a su pequeña pretemporada el 2 de enero, previo al debut que tiene en el calendario del Clausura 2026 donde debutará ante Rayados en la Jornada 1 el 10 de enero.