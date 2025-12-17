    Liga MX

    Así es el calendario de Chivas para el Clausura 2026 de Liga MX

    El Rebaño arrancará su camino rumbo al título recibiendo a los Tuzos.

    Raúl Martínez
    Chivas sorprendió en la recta final del Apertura 2025 de la Liga MX pese a llegar hasta los Cuartos de Final y para este Clausura 2026 buscarán superar lo realizado de la mano de Gabriel Milito que disputará su segundo torneo como timonel de los rojiblancos.

    El Guadalajara arrancará su camino por el ansiado título como locales y sus esperados clásicos los enfrentará en la primera parte del torneo.

    Ante el América se jugará en la fecha 6, en un día especial, y frente al Atlas en la jornada 10 del Clausura 2026.

    ¿CUÁNDO JUEGA CHIVAS EN EL CLAUSURA 2025 DE LIGA MX?

    En un torneo que sufrirá algunos cambios debido al Mundial 2026, el cuadro de las Chivas podría tener una desventaja ya que la liguilla se jugará sin seleccionados, algo que lo dejaría mermado para la hora de la verdad del Clausura 2026.

    Estos son los partidos y fechas de Chivas del Clausura 2025 de Liga MX

    • Jornada 1: Chivas vs. Pachuca, sábado 10 de enero, 17:00 H Centro MX, 18:00 H ET

    • Jornada 2: Juárez FC vs. Chivas, martes 12 de enero, 21:00 H Centro MX, 22:00 H ET
    • Jornada 3: Chivas vs. Querétaro, sábado 17 de enero, 17:00 H Centro MX, 18:00 H ET
    • Jornada 4: Atlético San Luis vs. Chivas, domingo 1 de febrero, 19:00 H Centro MX, 20:00 H ET
    • Jornada 5: Mazatlán vs. Chivas, viernes 6 de febrero, 21:00 H Centro MX, 22:00 H ET
    • Jornada 6: Chivas vs. América, sábado 14 de febrero, 21:00 H Centro MX, 22:00 H ET
    • Jornada 7: Cruz Azul vs. Chivas, sábado 21 de febrero, 21:00 H Centro MX, 22:00 H ET
    • Jornada 8: Toluca vs. Chivas, sábado 28 de febrero, 17:00 H Centro MX, 18:00 H ET
    • Jornada 9: Chivas vs. León, miércoles 18 de marzo, 20:00 H Centro MX, 22:00 H ET
    • Jornada 10: Chivas vs. Atlas, sábado 7 de marzo, 19:00 H Centro MX, 20:00 H ET
    • Jornada 11: Chivas vs. Santos, sábado 14 de marzo, 17:00 H Centro MX, 19:00 H ET
    • Jornada 12: Monterrey vs. Chivas, sábado 21 de marzo, 19:00 H Centro MX, 21:00 H ET
    • Jornada 13: Chivas vs. Pumas, domingo 5 de abril, 20:00 H Centro MX, 22:00 H ET
    • Jornada 14: Tigres vs. Chivas, sábado 11 de abril, 17:00 H Centro MX, 19:00 H ET
    • Jornada 15: Chivas vs. Puebla, sábado 18 de abril, 19:00 H Centro MX, 21:00 H ET
    • Jornada 16: Necaxa vs. Chivas, miércoles 22 de abril, 21:00 H Centro MX, 23:00 H ET
    • Jornada 17: Chivas vs. Xolos, sábado 25 de abril, 19:00 H Centro MX, 21:00 H ET
    Liga MXGuadalajara

