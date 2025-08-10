Video ¡BOMBA! Agustín Palavecino queda fuera de Necaxa en medio de rumores

Hay noticias sobre el futuro inmediato de Agustín Palavecino. Necaxa dio a conocer que su futbolista está lesionado y por esa razón fue baja ante Pumas en la Jornada 4 de Liga MX.

A través de un comunicado, los Rayos detallaron que Palavecino presentó una lesión muscular grado uno en el sóleo de la pierna izquierda.

PUBLICIDAD

Dicha molestia le fue ocasionada el pasado miércoles ante Orlando City en la Leagues Cup, partido en el que tuvo que ser sustituido en el medio tiempo.

Necaxa no reveló cuánto tiempo estará fuera el mediocampista argentino, pero aseguró que “se encuentra enfocado y trabajando en su recuperación” para regresar a las canchas lo antes posible.

Cabe recordar que, Agustín Palavecino es del interés del América. Julio Ibáñez reportó para TUDN que las Águilas podrían buscar al futbolista de los Rayos en caso de que se concrete la salida de Brian Rodríguez al futbol de Catar.

Palavecino, de 28 años, llegó al Necaxa hace un año y desde entonces suma 10 goles y nueve asistencias en 45 partidos. Este verano reforzó al Pachuca para el Mundial de Clubes 2025.