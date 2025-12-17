¡Pumas se refuerza con futbolista mexicano que viene de Europa!
Monterrey transfiere a los Universitarios al futbolista mexicano César Garza, quien llega del Dundee FC.
Pumas sigue activo en el mercado invernal y ahora logra acuerdo con Monterrey para hacerse de los servicios del futbolista mexicano César Garza, quien procede del Dundee FC, de Escocia.
Así lo dieron a conocer ambos equipos en sus respectivas redes sociales confirmando la transferencia.
¡Bienvenido César Garza a Pumas! Luces muy bien de azul y oro, tus nuevos colores, que debes portar con garra y mucho orgullo 👊#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/5As4NgKFuV— PUMAS (@PumasMX) December 18, 2025
Garza se formó con Rayados en sus fuerzas básicas y posteriormente tuvo la oportunidad de emigrar al futbol escocés donde acumuló minutos.
El jugador mexicano cuenta con 20 años y se integrará a la pretemporada que hace el cuadro auriazul, en la playa. Además, ha sido convocado a la Selección Mexicana de categorías inferiores.