    Liga MX

    ¡Pumas se refuerza con futbolista mexicano que viene de Europa!

    Monterrey transfiere a los Universitarios al futbolista mexicano César Garza, quien llega del Dundee FC.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video ¡Pumas se refuerza con futbolista mexicano que viene de Europa!

    Pumas sigue activo en el mercado invernal y ahora logra acuerdo con Monterrey para hacerse de los servicios del futbolista mexicano César Garza, quien procede del Dundee FC, de Escocia.

    Así lo dieron a conocer ambos equipos en sus respectivas redes sociales confirmando la transferencia.

    Garza se formó con Rayados en sus fuerzas básicas y posteriormente tuvo la oportunidad de emigrar al futbol escocés donde acumuló minutos.

    El jugador mexicano cuenta con 20 años y se integrará a la pretemporada que hace el cuadro auriazul, en la playa. Además, ha sido convocado a la Selección Mexicana de categorías inferiores.

