Así es el calendario de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga MX
Cruz Azul visita al campeón Toluca en la Jornada 5, el Clásico Joven se juega en la Jornada 14.
Por:
Baudelio García Espinosa
Calendario Cruz Azul.
Imagen Mexsport.
La Máquina del Cruz Azul quedó a deber en el Apertura 2025 al quedar eliminado por Tigres en la Semifinal y posteriormente perder ante Flamengo en la Copa Intercontinental de la FIFA, en un cierre de año para el olvido, para los aficionados celestes.
Cruz Azul arranca su participación del Clausura 2026 visitando a León, el sábado 10 de enero. En Jornada 2 hace su presentación en casa enfrentando al Atlas. La Máquina se mide al campeón Toluca en la Fecha 5.
¿CUÁNDO JUEGA CRUZ AZUL PARTIDOS DE LIGA MX EN EL CLAUSURA 2025?
- Jornada 1: León vs. Cruz Azul, sábado 10 de enero 19:00 H Centro México, 20:00 H ET..
- Jornada 2: Cruz Azul vs Atlas, martes 13 de enero 21:00 H Centro México, 22:00 H ET.
- Jornada 3: Cruz Azul vs. Puebla, sábado 17 de enero 21:00 H Centro México, 22:00 H ET.
- Jornada 4: FC Juárez vs. Cruz Azul, sábado 31 de enero 21:00 H Centro México, 22:00 H ET.
- Jornada 5: Toluca vs. Cruz Azul, sábado 7 de febrero 17:00 H Centro México, 18:00 H ET.
- Jornada 6: Cruz Azul vs. Tigres, domingo 15 de febrero 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
- Jornada 7: Cruz Azul vs. Chivas, sábado 21 de febrero 21:00 H Centro México, 22:00 H ET.
- Jornada 8: Monterrey vs. Cruz Azul, sábado 27 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
- Jornada 9: Santos Laguna vs. Cruz Azul, martes 3 de marzo 19:00 H Centro México, 20:00 H ET.
- Jornada 10: Cruz Azul vs San Luis, sábado 7 de marzo 17:00 H Centro México, 18:00 H ET.
- Jornada 11: Pumas vs. Cruz Azul, sábado 15 de marzo 21:00 H Centro México, 23:00 H ET.
- Jornada 12: Mazatlán vs. Cruz Azul, viernes 20 de marzo 21:00 H Centro de México, 23:00 H ET.
- Jornada 13: Cruz Azul vs Pachuca, sábado 4 de abril 19:00 H Centro México, 21:00 H ET.
- Jornada 14: América vs. Cruz Azul, sábado 11 de abril 21:00 H Centro México, 23:00 H ET.
- Jornada 15: Cruz Azul vs Tijuana, sábado 18 de abril 17:00 H Centro de México, 19:00 H ET.
- Jornada 16: Querétaro vs Cruz Azul, martes 21 de abril, 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET.
- Jornada 17: Cruz Azul vs. Necaxa, domingo 26 de abril, 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET.