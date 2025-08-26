    América

    Allan Saint-Maximin tiene argumentos para ser un protagonista de la Liga MX

    En Tercer Grado Deportivo se habló sobre el refuerzo del América y lo que puede aportar al futbol mexicano.

    Video ¡Maximin se puede robar la Liga MX! Esto piensan sus compañeros

    El refuerzo del América, Allan Saint-Maximin se presentó en la Liga MX en el encuentro contra Atlas y lo hizo de gran forma con gol incluido que ayudó a la victoria de las Águilas.

    En Tercer Grado Deportivo se tocó el tema sobre el refuerzo francés y lo que podría aportar al futbol mexicano, sobre eso habló Alejandro de la Rosa, quien nos contó lo que piensan sus compañeros de Maximin.

    “Me contaron en el interior, un par de jugadores que están en el día a día, que en México no hemos dimensionado el nivel de futbolistas que ha llegado, dicen que le va a ir muy bien, que tiene mucha velocidad, mucha potencia, uno de ellos me decía que nunca le había tocado coincidir con un jugador de esta calidad”.

    Por su parte, David Faitelson expuso otra cara de los fichajes ‘bomba’ en la Liga MX y comparó lo que hizo Monterrey con Sergio Ramos ante la llegada de Saint-Maximin.

    “Con todo respeto, no tiene nada que ver Maximin con un Sergio Ramos, yo hablaría hoy de Sergio Ramos, un veterano de muchos años de recorrido, cuyo currículum, Maximin no aparece junto a Ramos, realmente Sergio ha venido para ser un profesional en la Liga MX y ha rendido, tanto así que Rayados esta por ofrecerle una extensión de contrato”.

    Video Video exclusivo: lo que nadie vio del festejo de Saint-Maximin vs. Atlas

