¿Cuándo es el cierre de fichajes para la temporada 2025-2026?

Video ¡Se le acaba el tiempo! Estas son las fechas que debe tener en mente Ochoa

El cierre de mercado de fichajes se aproxima para las principales ligas de Europa de cara a la temporada 2025-2026, la cual ya comenzó en algunos países como lo es la Eredivisie de Países Bajos y en la Primeira Liga de Portugal.

Es en Países Bajos donde milita el mexicano Mateo Chávez con AZ Alkmaar donde incluso ya dio una asistencia en la primera fecha, por lo que levanta la mano para que Javier Aguirre lo contemple con la Selección Mexicana.

¿CUÁNDO ES EL CIERRE DE FICHAJES EN LA LIGA MX PARA LA 2025-2026?

Si bien a inicios de septiembre acaba el tiempo para que concluyan las transferencias en LaLiga de España, Premier League de Inglaterra y Ligue 1 de Francia, todos ésas el 1 de septiembre; y un día después en Portugal, para México aún hay tiempo.

En el futbol mexicano la ventana de transferencias aún se extiende hasta el 12 de septiembre próximo, por lo que queda suficiente tiempo para nuevas incorporaciones y ya con la Liga MX Apertura 2025 en marcha y para entonces, con la Jornada 8 en proceso.

MEMO OCHOA, CON TIEMPO PARA ENCONTRAR ACOMODO EN UN EQUIPO

Luego de su paso por el Aves de Portugal, donde alcanzó a eludir el descenso, aún busca un equipo para la nueva campaña, pues si bien fue considerado para la Copa Oro con la Selección Mexicana, donde salió campeón y levantó el trofeo a la par del capitán Edson Álvarez, no ha bastado para encontrar acomodo.

De acuerdo a la prensa en España, la gente de Guillermo Ochoa tocó puertas en un equipo de LaLiga 2, pero sin que obtuviera respuesta pese a contar con pasaporte comunitario tras varios años en el futbol del viejo continente.