Nicolás Benedetti deja al Mazatlán y a la Liga MX para jugar en Europa El poeta del gol cambió de aires, dejó el puerto sinaloense para probar una nueva experiencia en su carrera futbolística.

Video Nico Benedetti se vuelve a vestir de amarillo

Nicolás Benedetti cambia de aires rumbo a la Liga MX Clausura 2026 después de más de cinco años en el futbol mexicano, donde llegó para incorporarse al América, donde ganó dos títulos, una Copa México y un Campeón de Campeones.

En el Clausura 2022 dejó el plumaje de las Águilas para dirigirse al puerto sinaloense con Mazatlán FC, que ahora está en duda su continuidad en el futbol mexicano de Primera División, pues la franquicia está en venta y es Atlante quien se perfila a ocupar su lugar.

Nicolás Benedetti, también conocido como ‘el poeta del gol’, incluso no sólo cambiará de equipo, sino de país, pues dejará la Liga MX para tener su primera experiencia en el futbol de Europa con Las Palmas de la Segunda División de España.

“El proyecto que me mostraron acá fue un proyecto muy ambicioso, que eso me gusta a mí, poder competir al máximo nivel, probarme en esta liga y con objetivos claros que es ascender.

“Me encantó el proyecto, la forma en que me trataron, cómo se encaminó la negociación y el estilo de juego, eso me marcó porque es diferente ir a un equipo que no tiene tus condiciones y cualidades”, dijo Nicolás Benedetti en conferencia de prensa como parte de su presentación con su nuevo club.

El futbolista colombiano señaló que incluso tuvo ofertas de Sudamérica, pero fue en Las Palmas donde se sintió identificado con su proyecto y en el que espera ascender a final de temporada a LaLiga.