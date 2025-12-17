    Liga MX

    La extrema preparación de Sergio Canales rumbo al Clausura 2026

    El delantero de Rayados de Monterrey compartió una imagen que caló en el cuerpo sólo de verla.

    Video Sergio Canales hace extrema preparación en Finlandia rumbo al Clausura 2026

    La preparación rumbo a la Liga MX Clausura 2026 por parte de los equipos aún no comienza de lleno pero sí la planeación de cara al próximo torneo mexicano y que sufrirá modificación para la Liguilla debido a los tiempos de cara al Mundial 2026.

    Hay algunos jugadores que se preparan de manera personalizada con kinesiólogos, fisioterapeutas, nutriólogos o por sí solos de una manera ligera para evitar algún tipo de lesión que perjudique los objetivos del equipo.

    Es el caso de Sergio Canales, el delantero español de Rayados de Monterrey, que compartió un video en sus redes sociales donde se sumergió en aguas heladas de Finlandia como parte de su recuperación física.

    Algunos aseguran que este tipo de métodos reduce la inflamación y el dolor muscular, algo común en los futbolistas, por lo que acompañado de un buen instructor, suelen ser benéficos para el cuerpo en las condiciones adecuadas.

    Este método extremo generó varios comentarios curiosos de los aficionados de Rayados, quienes le pedían cuidado para evitar un resfriado y con buenos deseos para su regreso con el equipo de cara a la pretemporada del Clausura 2026.

    Monterrey debutará en el próximo torneo de la Liga MX como local ante el campeón Toluca el sábado 10 de enero como parte de la Jornada 1; su primera salida será en la Fecha 2 ante Necaxa el martes 13 de enero, de inmediato la primera fecha doble del semestre.

