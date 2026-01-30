    New England Patriots

    Super Bowl LX: Los mexicanos que jugarán la Final de la NFL 2026

    El juego entre Seahawks y Pats será histórico por su presencia de latinoamericanos.

    Por:Juan Regis
    Los mexicanos que jugarán el Super Bowl LX

    El Super Bowl 2026 de la NFL será histórico por muchas razones, pero principalmente porque el terreno de juego del Levi's Stadium contará con dos jugadores mexicanos.

    Los Seattle Seahawks, que enfrentarán a los New England Patriots 12 años después en un Super Bowl con todo y una famosa teoría de conspiración, contarán con la participación del ala cerrada, Elijah Arroyo, y el defensivo Julian Love, ambos con sangre mexicana.

    Sin duda, la edición LX del Super Bowl de la NFL tendrá sabor latino, pues como es bien sabido desde hace meses, el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, será el protagonista del show de medio tiempo del partido más esperado de la temporada.

    ELIJAH ARROYO Y JULIAN LOVE CON SANGRE MEXICANA EN EL SUPER BOWL

    El ala cerrada de Seattle Seahawks, Elijah Arroyo, se formó como jugador de futbol americano en el caribe mexicano, específicamente en Cancún, donde vivió de los 7 a los 13 años.

    Su primer acercamiento con el deporte fue como jugador de los Troyanos de Cancún y su conexión con México se hizo más fuerte con el pasar de los días al aprender español y acoger la cultura mexicana.

    Elijah Arroyo dio el paso a la NFL en el Draft 2025, donde los Seahawks lo seleccionaron junto a Grey Zabel y Nick Emmanwori. Destaca que en su primera temporada en la NFL disputará el Super Bowl, lo que agrega un extra a su historia de vida.

    Por su parte, Julian Love, también de ascendencia cubana, es el más experimentado de los dos, pues fue en el Draft de 2019 donde los Giants lo seleccionaron en cuarta ronda antes de firmar con Seattle.

    Love cuenta con más de 500 tackles, 12 intercepciones y la experiencia suficiente para brillar en el Super Bowl LX y darle el título a los Seahawks.

