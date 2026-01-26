    Super Bowl

    Seattle Seahawks, la profecía que cumplió para llegar al Super Bowl LX

    Cada vez que un Papa es elegido en el Vaticano, Seahawks califica al Super Bowl, pero eso no le asegura el triunfo.

    Por:Kevin R. Yu
    Video El Papa 'ayuda' por tercera vez a Seattle Seahawks a llegar al Super Bowl

    Seattle Seahawks cumplió una profecía para llegar al Super Bowl LX donde buscará su segundo título cuando enfrente a New England Patriots el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

    Y es que las últimas tres veces que un Papa es elegido por el Vaticano, Seattle Seahawks ha llegado al Super Bowl como el sembrado número uno de la NFL.

    En 2005, cuando fue electo el Papa Benedicto XVI, Seattle venció 34-14 a Carolina Panthers en la Final de Conferencia para calificar al Super Bowl XL.

    Ocho años más tarde, en la temporada 2013, Seahawks se proclamó campeón de Conferencia tras imponerse 23-17 a San Francisco 49ers para meterse al Super Bowl XLVIII después de la elección del Papa Francisco.

    Este domingo, Seattle derrotó a Los Angeles Rams (31-27) para ganar su cuarto Campeonato de Conferencia y clasificar al Super Bowl gracias a la ‘bendición’ del Papa León XIV.

    Sin embargo, esa profecía no le asegura a Seahawks a levantar el Trofeo Vince Lombardi. En la temporada 2005 perdió el Super Bowl contra Pittsburgh Steelers por 21-10 en el Ford Field de Detroit, Michigan.

    En 2013 tuvo su revancha y ganó el único título de su historia al aplastar 43-8 a Denver Broncos en el MetLife Stadium de Nueva York-Nueva Jersey.

    Para el Super Bowl LX, Seattle Seahawks llega ligeramente como favorito por ser el sembrado número uno de la NFC, pero Patriots cerró la temporada regular con la misma marca de 14-3, por lo que la Final de la NFL por el Trofeo Vince Lombardi estará muy cerrada.

