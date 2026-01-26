Super Bowl Super Bowl 2026: Fans reviven teoría de conspiración en la NFL en redes Esto es lo que señalaron tras darse a conocer a los equipos finalistas.

La NFL conoció este fin de semana a los equipos que jugarán el Super Bowl 2026 y casi de inmediato los fanáticos se dedicaron a desmenuzar una teoría de conspiración basándose en una publicación de la liga de hace cuatro meses.

Luego de que los New England Patriots y Seattle Seahawks ganaran sus respectivas finales de conferencia, la oscura teoría cobró fuerza en redes sociales, pues aseguran que la NFL tenía todo arreglado para que dichos equipos llegaran al Super Bowl.

Resulta que la liga publicó un gráfico en septiembre de 2025 para dar el banderazo de salida de la temporada regular y destacan las ilustraciones de este.

Los quarterbacks de los 32 equipos de la NFL aparecen de espaldas con sus respectivos uniformes y números perfilados hacia el horizonte donde se erige el Levi's Stadium de Santa Clara, California --donde se jugará el Super Bowl LX este año-- y el trofeo Vince Lombardi.

Lo curioso, señalan los artífices de la teoría, es que Sam Darnold, QB de Seattle, y Drake Maye, de New England, lideran hasta el frente al resto de los jugadores, dando a entender que son los primeros en llegar al trofeo.

Como si no fuera suficiente, algunos señalan que entre ambos jugadores aparece Jonathan Taylor, quarterback de los Colts, con su dorsal 28, lo que coincide con la fecha del Supwr Bowl: 8 de febrero.