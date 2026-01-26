    Super Bowl

    Super Bowl 2026: Fans reviven teoría de conspiración en la NFL en redes

    Esto es lo que señalaron tras darse a conocer a los equipos finalistas.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video Surge teoría de conspiración tras conocer finalistas del Super Bowl 2026

    La NFL conoció este fin de semana a los equipos que jugarán el Super Bowl 2026 y casi de inmediato los fanáticos se dedicaron a desmenuzar una teoría de conspiración basándose en una publicación de la liga de hace cuatro meses.

    Luego de que los New England Patriots y Seattle Seahawks ganaran sus respectivas finales de conferencia, la oscura teoría cobró fuerza en redes sociales, pues aseguran que la NFL tenía todo arreglado para que dichos equipos llegaran al Super Bowl.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Super Bowl

    Seahawks vs. Patriots, equipos que jugarán el Super Bowl 2026
    1 mins

    Seahawks vs. Patriots, equipos que jugarán el Super Bowl 2026

    NFL
    ¡Seattle Seahawks, segundo invitado al Super Bowl LX!
    2 mins

    ¡Seattle Seahawks, segundo invitado al Super Bowl LX!

    NFL
    New England Patriots derrota a Broncos en Denver y son campeones de la AFC
    2 mins

    New England Patriots derrota a Broncos en Denver y son campeones de la AFC

    NFL
    Donald Trump revela si asistirá o no este año al Super Bowl LX
    1 mins

    Donald Trump revela si asistirá o no este año al Super Bowl LX

    NFL
    Bad Bunny usará vestido en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026
    1 mins

    Bad Bunny usará vestido en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

    NFL
    La inesperada indumentaria que alista Bad Bunny para el Super Bowl
    1:15

    La inesperada indumentaria que alista Bad Bunny para el Super Bowl

    NFL
    Green Day tendrá participación en el Super Bowl 2026 de la NFL
    1 mins

    Green Day tendrá participación en el Super Bowl 2026 de la NFL

    NFL
    Bad Bunny revela trailer del show de medio tiempo del Super Bowl 2026
    1 mins

    Bad Bunny revela trailer del show de medio tiempo del Super Bowl 2026

    NFL
    Bad Bunny hace enfadar a leyenda de la NFL por esta razón
    1:16

    Bad Bunny hace enfadar a leyenda de la NFL por esta razón

    NFL
    ¡Recadito en español y en vivo! Bad Bunny rompe el silencio sobre el Super Bowl
    1:37

    ¡Recadito en español y en vivo! Bad Bunny rompe el silencio sobre el Super Bowl

    NFL

    Resulta que la liga publicó un gráfico en septiembre de 2025 para dar el banderazo de salida de la temporada regular y destacan las ilustraciones de este.

    Los quarterbacks de los 32 equipos de la NFL aparecen de espaldas con sus respectivos uniformes y números perfilados hacia el horizonte donde se erige el Levi's Stadium de Santa Clara, California --donde se jugará el Super Bowl LX este año-- y el trofeo Vince Lombardi.

    Lo curioso, señalan los artífices de la teoría, es que Sam Darnold, QB de Seattle, y Drake Maye, de New England, lideran hasta el frente al resto de los jugadores, dando a entender que son los primeros en llegar al trofeo.

    Como si no fuera suficiente, algunos señalan que entre ambos jugadores aparece Jonathan Taylor, quarterback de los Colts, con su dorsal 28, lo que coincide con la fecha del Supwr Bowl: 8 de febrero.

    Doce años después, Seahawks y Patriots se verán las caras nuevamente en un Super Bowl luego de aquel dramático partido en la edicion XLIX del 2014, donde los Pats levantaron el título con un dramático cierre de partido.

    Relacionados:
    Super BowlNew England PatriotsSeattle Seahawks