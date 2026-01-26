Super Bowl Bad Bunny lanza colección como parte de su actuación en el Super Bowl 2026 El Sapo Concho es el protagonista de esta 'merch' que dará mucho de que hablar.

Por: Raúl Matínez Síguenos en Google

Video Bad Bunny y la NFL lanzan increíble colección por el Super Bowl

La actuación de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl LX ha causado controversia entre algunos aficionados, exjugadores e incluso del mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, a pesar de las críticas recibidas, el cantante puertorriqueño y la NFL se unieron para lanzar una colección como parte de su presentación en el Super Domingo.

PUBLICIDAD

Dicha colección la protagoniza el Sapo Concho, el animal que ha sido la cara de su último disco “Debí tirar más fotos”, quien ahora se vestirá con los colores de los 32 equipos de la NFL.

Concho aparecerá en gorras, sudaderas, playeras y llaveros de peluche caracterizado como un jugador más.

Y lo que llama la atención es que por primera vez una colección del Super Bowl utilizará el término en español, “Super Tazón”, dejando claro el impacto de la audiencia hispanohablante.

Esta colección ya está disponible en la tienda de la NFL co n costos desde los 40 hasta los 100 dólares.

Y eso no es todo, ya que después de la participación de Bad Bunny en el Halftime Show saldrá una segunda colección de la que no se conocen detalles aún.