Super Bowl El Super Bowl LX se jugará con cifra récord de jugadores latinos en un mismo equipo New England Patriots buscará ganar su séptimo título de la mano de tres jugadores de sangre latina.

Video ¡Histórico! Patriots jugará el Super Bowl LX con cifrá récord de latinos

Latinoamérica hará historia en el Super Bowl LX y es que por primera vez un equipo que disputará la gran Final de NFL contará en su plantel con tres jugadores de sangre latina.

Sin Tom Brady y Bill Belichick, New England Patriots volverá a un Super Bowl seis años después tras vencer a Denver Broncos (10-7) para ganar el Campeonato de Conferencia de la AFC.

PUBLICIDAD

Patriots buscará levantar su séptimo Trofeo Vince Lombard con el esquinero colombiano Christian González (23 años), el pateador venezolano Andy Borregales (22 años) y el safety panameño Jaylinn Hawkins (28 años) en su plantilla.

Andy Borregales, Venezuela

En el caso de Borregales, nacido en Caracas y que logró cuatro de los 10 puntos de Patriots ante Broncos para calificar al Super Bowl LX, se convertirá en el primer jugador venezolano que disputa el máximo partido de la NFL.

En su temporada debut en la NFL, Andy Borregales registró una efectividad del 84.4 por ciento al conectar 27 goles de campo de 32 intentos, además de convertir 53 puntos extras para un total de 134 puntos.

Christian González, Colombia

Christian González, nacido en Carrolton, Texas, pero de padre colombiano, se consagró como uno de los mejores esquineros de la NFL en su tercera temporada en la que registró 69 tacleadas, 54 en solitario, 10 pases defendidos y una intercepción en 14 partidos.

Será el segundo jugador con raíces colombianas que disputará el Super Bowl tras Fernando Velasco, quien formaba parte del equipo de Carolina Panthers entre 2015 y 2016, y perdió el Super Bowl L (2015) ante Broncos.

Jaylinn Hawkins, Panamá

Jaylinn Hawkins nació en Buena Park, California, pero tiene ascendencia panameña. El safety registró los mejores números de su carrera al participar en 15 partidos con Patriots de la temporada regular 2025, donde registró cuatro intercepciones, 71 tacleadas, 45 en solitario, 1.5 capturas y 1 balón suelto forzado.

PUBLICIDAD

Hawkins se une a Fred Warner, quien también tiene raíces panameñas y jugó dos Super Bowl (LIV y LVIII) con San Francisco 49ers, aunque ambos los perdió.