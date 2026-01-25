Denver Broncos Horario y dónde ver el Broncos vs Patriots, Final de Conferencia Americana NFL Denver y New England buscarán el boleto al Super Bowl LX que se jugará en Santa Clara, California.

Denver Broncos recibirá la visita de los New England Patriots en la Final de la Conferencia América de la temporada 2025-26 de la NFL, juego que se disputará en el Empower Field at Mile High.

Los Broncos dejaron en el camino a los Buffalo Bills en un partido polémico por decisiones de los referees, al final, el marcador les favoreció 33-30 gracias a un gol de campo.

La mala noticia para Denver se dio tras el juego, el coach Sean Payton informó en la sala de prensa que Bo Nix estaba fuera del resto de la temporada por una dura lesión en el tobillo y el quarterback suplente, Jarrett Stidham sería el elegido para encarar el partido por el boleto al Super Bowl LX.

Los Patriots por su parte, avanzaron a esta instancia tras vencer a los Houston Texans en una tarde-noche congelada en Foxborough, Massachusetts. El marcador fue 28 a 16 en un encuentro que se decidió por los aciertos de Drake Maye y las fallas de C.J. Stroud.

Horario y dónde ver el Broncos vs Patriots, Final de Conferencia Americana