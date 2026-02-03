    nfl

    ¿Cuántos Super Bowls ha ganado cada equipo de la NFL?

    Los Steelers y los Patriots son los equipos con más trofeos Vince Lombardi en la historia.

    Alonso Ramírez
    El Super Bowl LX (60) que se disputará el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California se acerca y no podemos dejar de recordar a los equipos que se han coronado en la historia.

    De los 32 equipos que conforman la NFL, solo 20 han conseguido el ansiado trofeo Vince Lombardi, 12 no han logrado llevarlo a sus vitrinas en las 59 ediciones jugadas.

    Equipos que han ganado el Super Bowl

    • Pittsburgh Steelers: 6
    • New England Patriots: 6
    • Dallas Cowboys: 5
    • San Francisco 49ers: 5
    • New York Giants: 4
    • Green Bay Packers: 4
    • Kansas City Chiefs: 4
    • Denver Broncos: 3
    • Washington Commanders: 3
    • Las Vegas Raiders: 3
    • Los Angeles Rams: 2
    • Tampa Bay Buccaneers: 2
    • Baltimore Ravens: 2
    • Indianapolis Colts 2
    • Miami Dolphins: 2
    • Philadelphia Eagles: 2
    • Seattle Seahawks: 1
    • New Orleans Saints: 1
    • Chicago Bears: 1
    • New York Jets: 1

    Equipos que nunca han ganado un Super Bowl

    • Buffalo Bills
    • Cleveland Browns
    • Los Angeles Chargers
    • Jacksonville Jaguars
    • Detriot Lions
    • Carolina Panthers
    • Houston Texans
    • Arizona Cardinals
    • Atlanta Falcons
    • Cincinnati Bengals
    • Minnesota Vikings
    • Tennessee Titans