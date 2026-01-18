New England Patriots Texans vs. Patriots ¡EN VIVO! Playoffs de la NFL, ronda Divisional New England regresa a la postemporada con la misión de llegar al juego de campeonato al igual que los Texans.

Houston Texans visita a los New Engalnd Patriots en la ronda Divisional de los Playoffs de la NFL, este juego se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

Drake Maye conecta con Demario Douglas para abrir el marcador frente a los Texans

Ka'imi Fairbairn pone números a la casa de Texans con el gol de campo de 25 yardas.

Christian Kirk recibe el pase de C.J. Stroud en las diagonales para irse al frente en la pizarra.