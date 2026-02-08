    Super Bowl

    ¿Quién es el niño que apareció en el show de medio tiempo de Bad Bunny?

    El Conejo Malo mostró un show de unidad con mensajes cargados de cultura latina.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¿Era Liam Ramos o Bad Bunny pequeño? Las teorías sobre el niño del medio tiempo

    Los Seattle Seahawks consiguieron su segundo campeonato de la NFL al vencer 29-13 a los New England Patriots en el Super Bowl LX disputado en Santa Clara California.

    El espectáculo corrió a cargo del puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, quien dio un show que será recordado por mucho tiempo.

    Muchos no se dieron cuenta, pero la entrega del Grammy al niño fue un mensaje que desató varias teorías: ¿Era Liam Ramos, el niño de cinco años fue detenido por ICE? ¿Era una referencia a la infancia de Bad Bunny?

    Lo único cierto es que el niño que recibió el premio fue el actor infantil Lincoln Fox.

    Además de esa, hubo cosas a destacar dentro de este performance, como la frase oculta en el ovoide que mostró al final de su presentación.

    O bien, las personalidades famosas que acompañaron al Conejo Malo en una parte del show cuando cantó y salió de la casita rosa en el medio campo.

    También, el show de medio tiempo contó con la presencia de dos boxeadores con sangre latina, el puertorriqueño Xander Zayas y el mexicoamericano Emiliano Vargas.

    Video ¿Quién cantó con Bad Bunny? Así fue el show de medio tiempo del Super Bowl LX
    Super BowlSeattle Seahawks