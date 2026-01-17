Denver Broncos Buffalo Bills vs. Denver Broncos, ¡EN VIVO! NFL playoffs El primer juego de esta ronda enfrentará a Bo Nix contra Josh Allen en duelo de quarterbacks.

Por: Alonso Ramírez

Los Denver Broncos reciben a los Buffalo Bills en la ronda divisional de los playoffs de la NFL, juego que se disputará en el Estadio Empower Field at Mile High.

Denver se conforman con tres puntos. Lil’Jordan Humphrey tiró el pase perfecto de Bo NIx, pero Wil Lutz abrió la pizarra con el gol de campo de 28 yardas.

Buffalo pone sus primeros puntos en la pizarra. Josh Allen hizo el engaño de acarreo y encontró solo a Mecole Hardman para darle puntos a Bills.

