    Denver Broncos

    Buffalo Bills vs. Denver Broncos, ¡EN VIVO! NFL playoffs

    El primer juego de esta ronda enfrentará a Bo Nix contra Josh Allen en duelo de quarterbacks.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Miami Dolphins se queda sin head coach

    Los Denver Broncos reciben a los Buffalo Bills en la ronda divisional de los playoffs de la NFL, juego que se disputará en el Estadio Empower Field at Mile High.

    Más sobre NFL

    Houston Texans avanza a la ronda Divisional tras vencer a los Pittsburgh Steelers
    1 mins

    Houston Texans avanza a la ronda Divisional tras vencer a los Pittsburgh Steelers

    NFL
    New England Patriots vence a Los Angeles Chargers de playoffs de la NFL
    1 mins

    New England Patriots vence a Los Angeles Chargers de playoffs de la NFL

    NFL
    San Francisco 49ers elimina a Philadelphia Eagles y jugará la ronda divisional
    2 mins

    San Francisco 49ers elimina a Philadelphia Eagles y jugará la ronda divisional

    NFL
    George Kittle de los San Francisco 49ers se lesiona en juego ante Philadelphia
    1 mins

    George Kittle de los San Francisco 49ers se lesiona en juego ante Philadelphia

    NFL
    Chicago Bears elimina a los Green Bay Packers de los playoffs de la NFL
    2 mins

    Chicago Bears elimina a los Green Bay Packers de los playoffs de la NFL

    NFL
    Los Angeles Rams derrotan a los Carolina Panthers en comodines
    1 mins

    Los Angeles Rams derrotan a los Carolina Panthers en comodines

    NFL
    John Harbaugh es despedido de los Baltimore Ravens tras no clasificar a playoffs
    1 mins

    John Harbaugh es despedido de los Baltimore Ravens tras no clasificar a playoffs

    NFL
    Atlanta Falcons derrota a Los Angeles Rams en la Semana 17 de la NFL
    1 mins

    Atlanta Falcons derrota a Los Angeles Rams en la Semana 17 de la NFL

    NFL
    NFL sanciona a Ja'Marr Chase por violar las normas deportivas en el juego ante Steelers
    1 mins

    NFL sanciona a Ja'Marr Chase por violar las normas deportivas en el juego ante Steelers

    NFL
    Buffalo Bills derrota a los Kansas City Chiefs en la Semna 9 de la NFL
    1 mins

    Buffalo Bills derrota a los Kansas City Chiefs en la Semna 9 de la NFL

    NFL

    Denver se conforman con tres puntos. Lil’Jordan Humphrey tiró el pase perfecto de Bo NIx, pero Wil Lutz abrió la pizarra con el gol de campo de 28 yardas.

    Video ¡Imperdible! Los Amigos reaccionan a la salida de Tomlin de Steelers tras 19 años


    Buffalo pone sus primeros puntos en la pizarra. Josh Allen hizo el engaño de acarreo y encontró solo a Mecole Hardman para darle puntos a Bills.

    Video ¡Jerry Jones quiere ser el dueño de la NFL con más Super Bowls ganados!


    El primer error del juego lo comete Buffalo, James Cook suelta el ovoide tras el impacto del defensivo y lo recuperó Denver.

    Relacionados:
    Denver BroncosBuffalo Bills