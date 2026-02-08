Super Bowl El Super Bowl LX tendrá un kit especial de Bad Bunny para el partido y el show La NFL y la producción del show del medio tiempo lo tienen todo listo para vivir una gran experiencia.

La pasión por el Super Bowl LX entre New England Patriots y los Seattle Seahawks ya se siente en Santa Clara, California, específicamente alrededor del Levi´s Stadium.

En unas horas el mundo de la NFL se detendrá para ver el kickoff inicial y aún más cuando termine el segundo cuarto, ya que saldrá a escena Bad Bunny, el encargado para el espectáculo del medio tiempo.

Para este momento, la producción del show ha repartido en cada asiento del estadio un kit Bad Bunny, en el que contiene una cámara en forma de balón de Futbol Americano, el famoso ovoide.

Es una adaptación a lo que normalmente se ve en los conciertos de Conejo Malo, cuando estuvo en la Ciudad de México regalaron unas cámaras gigantes con un collar para que todo el mundo viviera la experiencia.

Estos 15 minutos de show son muy mediáticos para la audiencia en todo el mundo, se revelan comerciales, tráilers de películas y muchas cosas más.