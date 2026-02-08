    Super Bowl

    El Super Bowl LX tendrá un kit especial de Bad Bunny para el partido y el show

    La NFL y la producción del show del medio tiempo lo tienen todo listo para vivir una gran experiencia.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Atención a lo que hicieron los Patriots con las canciones de Bad Bunny

    La pasión por el Super Bowl LX entre New England Patriots y los Seattle Seahawks ya se siente en Santa Clara, California, específicamente alrededor del Levi´s Stadium.

    PUBLICIDAD

    Más sobre NFL

    Mike Vrabel pone la música de Bad Bunny a todo volumen en la práctica de Patriots
    1 mins

    Mike Vrabel pone la música de Bad Bunny a todo volumen en la práctica de Patriots

    NFL
    Super Bowl 2026: ¿Qué conferencia ha ganado más veces la Final de NFL?
    1 mins

    Super Bowl 2026: ¿Qué conferencia ha ganado más veces la Final de NFL?

    NFL
    ¿Cuánto gana Bad Bunny por cantar en el Super Bowl?
    1 mins

    ¿Cuánto gana Bad Bunny por cantar en el Super Bowl?

    NFL
    Las 10 apuestas más extrañas del Super Bowl 2026 de la NFL
    1 mins

    Las 10 apuestas más extrañas del Super Bowl 2026 de la NFL

    NFL
    Roger Goodell habló de la experiencia de jugar en México y reconoció a los fans
    2 mins

    Roger Goodell habló de la experiencia de jugar en México y reconoció a los fans

    NFL
    Así se arman los balones para que Patriots y Seahawks jueguen el Super Bowl LX
    1 mins

    Así se arman los balones para que Patriots y Seahawks jueguen el Super Bowl LX

    NFL
    ¿Cuántos Super Bowls ha ganado cada equipo de la NFL?
    1 mins

    ¿Cuántos Super Bowls ha ganado cada equipo de la NFL?

    NFL
    El Super Bowl LX dio inicio con el Opening Night al estilo mexicano
    1 mins

    El Super Bowl LX dio inicio con el Opening Night al estilo mexicano

    NFL
    Los uniformes que usarán Seahawks y Patriots para el Super Bowl LX
    2 mins

    Los uniformes que usarán Seahawks y Patriots para el Super Bowl LX

    NFL
    Super Bowl LX: Los New England Patriots y los Seattle Seahawks aterrizaron en San Francisco
    1 mins

    Super Bowl LX: Los New England Patriots y los Seattle Seahawks aterrizaron en San Francisco

    NFL

    En unas horas el mundo de la NFL se detendrá para ver el kickoff inicial y aún más cuando termine el segundo cuarto, ya que saldrá a escena Bad Bunny, el encargado para el espectáculo del medio tiempo.

    Para este momento, la producción del show ha repartido en cada asiento del estadio un kit Bad Bunny, en el que contiene una cámara en forma de balón de Futbol Americano, el famoso ovoide.

    Es una adaptación a lo que normalmente se ve en los conciertos de Conejo Malo, cuando estuvo en la Ciudad de México regalaron unas cámaras gigantes con un collar para que todo el mundo viviera la experiencia.

    Estos 15 minutos de show son muy mediáticos para la audiencia en todo el mundo, se revelan comerciales, tráilers de películas y muchas cosas más.

    Video "Ni siquiera aprendan español": Así será el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
    Relacionados:
    Super BowlNew England PatriotsSeattle Seahawks