Las 10 apuestas más extrañas del Super Bowl 2026 de la NFL
El Súper Domingo es un día especial para los que quieren arriesgar un poco y ganar mucho.
El Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots que se disputará el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California está cada vez más cerca y con ello daremos un repaso por una de las cosas que muchos esperan.
En el mundo de las apuestas es más fácil tratar de decidir quién ganará o qué equipo hará más puntos, pero te imaginas apostarle al color de la bebida rehidratante o cuántas canciones escucharás en el show de medio tiempo de un evento deportivo.
Las 10 apuestas raras para el Super Bowl LX
1.- ¿Cuánto durará el himno nacional de Estados Unidos?
2.- ¿De qué color será la bebida rehidratante en el Super Bowl LX?
3.- ¿Cuántas canciones interpretará Bad Bunny?
4.- ¿Qué canción de Bad Bunny durará más en el show del medio tiempo?
5.- ¿Algún jugador le propondrá matrimonio a su novia?
6.- ¿Tendrá alguna participación Cardi B, pareja de Stefon Diggs?
7.- ¿Aparecerá en el algún momento Donald Trump en el estadio?
8.- ¿Algún tipo de invasión al emparrillado durante el juego?
9.- ¿Qué equipo ganará el volado inicial?
10.- Scorigami, es decir, si el Super Bowl termina con un marcador nunca antes visto.