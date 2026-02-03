    Super Bowl

    Las 10 apuestas más extrañas del Super Bowl 2026 de la NFL

    El Súper Domingo es un día especial para los que quieren arriesgar un poco y ganar mucho.

    Super Bowl LX, 10 apuestas locas
    El Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots que se disputará el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California está cada vez más cerca y con ello daremos un repaso por una de las cosas que muchos esperan.

    En el mundo de las apuestas es más fácil tratar de decidir quién ganará o qué equipo hará más puntos, pero te imaginas apostarle al color de la bebida rehidratante o cuántas canciones escucharás en el show de medio tiempo de un evento deportivo.

    Las 10 apuestas raras para el Super Bowl LX

    1.- ¿Cuánto durará el himno nacional de Estados Unidos?
    2.- ¿De qué color será la bebida rehidratante en el Super Bowl LX?
    3.- ¿Cuántas canciones interpretará Bad Bunny?
    4.- ¿Qué canción de Bad Bunny durará más en el show del medio tiempo?
    5.- ¿Algún jugador le propondrá matrimonio a su novia?
    6.- ¿Tendrá alguna participación Cardi B, pareja de Stefon Diggs?
    7.- ¿Aparecerá en el algún momento Donald Trump en el estadio?
    8.- ¿Algún tipo de invasión al emparrillado durante el juego?
    9.- ¿Qué equipo ganará el volado inicial?
    10.- Scorigami, es decir, si el Super Bowl termina con un marcador nunca antes visto.

