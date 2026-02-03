Super Bowl Las 10 apuestas más extrañas del Super Bowl 2026 de la NFL El Súper Domingo es un día especial para los que quieren arriesgar un poco y ganar mucho.

Super Bowl LX, 10 apuestas locas Imagen TUDN

El Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots que se disputará el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California está cada vez más cerca y con ello daremos un repaso por una de las cosas que muchos esperan.

En el mundo de las apuestas es más fácil tratar de decidir quién ganará o qué equipo hará más puntos, pero te imaginas apostarle al color de la bebida rehidratante o cuántas canciones escucharás en el show de medio tiempo de un evento deportivo.

Las 10 apuestas raras para el Super Bowl LX

1.- ¿Cuánto durará el himno nacional de Estados Unidos?

2.- ¿De qué color será la bebida rehidratante en el Super Bowl LX?

3.- ¿Cuántas canciones interpretará Bad Bunny?

4.- ¿Qué canción de Bad Bunny durará más en el show del medio tiempo?

5.- ¿Algún jugador le propondrá matrimonio a su novia?

6.- ¿Tendrá alguna participación Cardi B, pareja de Stefon Diggs?

7.- ¿Aparecerá en el algún momento Donald Trump en el estadio?

8.- ¿Algún tipo de invasión al emparrillado durante el juego?

9.- ¿Qué equipo ganará el volado inicial?

10.- Scorigami, es decir, si el Super Bowl termina con un marcador nunca antes visto.