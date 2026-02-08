Super Bowl Mike Vrabel pone la música de Bad Bunny a todo volumen en la práctica de Patriots El coach de New England hizo algo impensado durante el entrenamiento de su equipo de cara al Super Bowl LX.

Por: Alonso Ramírez

Video Atención a lo que hicieron los Patriots con las canciones de Bad Bunny

El Super Bowl LX de la NFL está a unas horas de dar inicio en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California, donde New England y Seattle disputarán el trofeo Vince Lombardi.

Los equipos se encuentran totalmente concentrados para el kickoff y los entrenamientos no pasan desapercibidos, como el del viernes pasado con los Patriots.

De acuerdo con información de Lindsay Jones, escritora deportiva, el coach de Nueva Inglaterra, Mike Vrabel hizo una jugada maestra durante la práctica.

El acto consistió en sacar del campo de juego a su equipo, poner la música de Bad Bunny, encargado del show del medio tiempo del Súper Tazón, todo durante 14 minutos, tiempo que dura el show, esto con el fin de simular el escenario que será realidad el domingo por la tarde-noche en el juego ante Seahawks.

Esta situación ha causado expectativa y diferentes opiniones en el medio deportivo, ya que es algo inusual, pero que podría resultar efectivo para mentalizar a los jugadores y prepararlos para el gran juego.