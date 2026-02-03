Super Bowl Así se arman los balones para que Patriots y Seahawks jueguen el Super Bowl LX En la NFL experience hay una sección donde puedes observar la creación del ovoide del juego.

Video ¡Paso a paso! Así arman los balones para el Super Bowl LX

Dio inicio la gran semana de cara al Super Bowl LX de la NFL con el Opening Night, este martes las instalaciones en San Francisco siguieron con las actividades en el NFL Experience.

En este evento se pueden observar miles de cosas creadas por la organización, cascos, balones, anillos de campeón y muchas cosas.

Además, puedes ver cómo se arma el ovoide con el que los New England Patriots y los Seattle Seahawks jugarán el próximo 8 de febrero, ese proceso es largo, pero en el show Amigos de TUDN, se dieron a la tarea de captarlo.

Logramos ver cómo se cosen, se llenan de aire, como se les pone la cuerda que va en medio del ovoide y al final se mete a una máquina para darle la forma que todos conocemos y queda listo para jugar.

Horario : 5:30 pm tiempo de México (Centro), 6:30 pm ET, 3:30 pm PT.

: 5:30 pm tiempo de México (Centro), 6:30 pm ET, 3:30 pm PT. Fecha : 8 de febrero 2026

: 8 de febrero 2026 Dónde ver : En México sigue la transmisión a partir de las 5 de la tarde por Canal 5 y ViX.

: En México sigue la transmisión a partir de las 5 de la tarde por Canal 5 y ViX. Lugar: Levi's Stadium de Santa Clara

La transmisión estará disponible a través de Canal 5 con Antonio de Valdés y Enrique Burak acompañados por Valeria Marín, Gina Holguín, Memo Schutz y Alfredo Tame.