    Super Bowl

    Así se arman los balones para que Patriots y Seahawks jueguen el Super Bowl LX

    En la NFL experience hay una sección donde puedes observar la creación del ovoide del juego.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Paso a paso! Así arman los balones para el Super Bowl LX

    Dio inicio la gran semana de cara al Super Bowl LX de la NFL con el Opening Night, este martes las instalaciones en San Francisco siguieron con las actividades en el NFL Experience.

    PUBLICIDAD

    Más sobre NFL

    ¿Cuántos Super Bowls ha ganado cada equipo de la NFL?
    1 mins

    ¿Cuántos Super Bowls ha ganado cada equipo de la NFL?

    NFL
    El Super Bowl LX dio inicio con el Opening Night al estilo mexicano
    1 mins

    El Super Bowl LX dio inicio con el Opening Night al estilo mexicano

    NFL
    Los uniformes que usarán Seahawks y Patriots para el Super Bowl LX
    2 mins

    Los uniformes que usarán Seahawks y Patriots para el Super Bowl LX

    NFL
    Super Bowl LX: Los New England Patriots y los Seattle Seahawks aterrizaron en San Francisco
    1 mins

    Super Bowl LX: Los New England Patriots y los Seattle Seahawks aterrizaron en San Francisco

    NFL
    Bill Belichick no será inducido al Salón de la Fama de la NFL en su primer año
    1 mins

    Bill Belichick no será inducido al Salón de la Fama de la NFL en su primer año

    NFL
    Horario y dónde ver el Broncos vs Patriots, Final de Conferencia Americana NFL
    1 mins

    Horario y dónde ver el Broncos vs Patriots, Final de Conferencia Americana NFL

    NFL
    Horario y dónde ver el Rams vs. Seattle, Final de la Conferencia Nacional NFL
    1 mins

    Horario y dónde ver el Rams vs. Seattle, Final de la Conferencia Nacional NFL

    NFL
    Los Angeles Rams derrotan a Chicago Bears en la ronda Divisional de playoffs
    2 mins

    Los Angeles Rams derrotan a Chicago Bears en la ronda Divisional de playoffs

    NFL
    Patriots derrota a los Texans en la ronda Divisional de los Playoffs de la NFL
    2 mins

    Patriots derrota a los Texans en la ronda Divisional de los Playoffs de la NFL

    NFL
    Bo Nix se fractura en el juego ante los Buffalo Bills y se pierde el juego de campeonato
    1 mins

    Bo Nix se fractura en el juego ante los Buffalo Bills y se pierde el juego de campeonato

    NFL

    En este evento se pueden observar miles de cosas creadas por la organización, cascos, balones, anillos de campeón y muchas cosas.

    Además, puedes ver cómo se arma el ovoide con el que los New England Patriots y los Seattle Seahawks jugarán el próximo 8 de febrero, ese proceso es largo, pero en el show Amigos de TUDN, se dieron a la tarea de captarlo.

    Logramos ver cómo se cosen, se llenan de aire, como se les pone la cuerda que va en medio del ovoide y al final se mete a una máquina para darle la forma que todos conocemos y queda listo para jugar.

    Super Bowl LX

    • Horario: 5:30 pm tiempo de México (Centro), 6:30 pm ET, 3:30 pm PT.
    • Fecha: 8 de febrero 2026
    • Dónde ver: En México sigue la transmisión a partir de las 5 de la tarde por Canal 5 y ViX.
    • Lugar: Levi's Stadium de Santa Clara

    La transmisión estará disponible a través de Canal 5 con Antonio de Valdés y Enrique Burak acompañados por Valeria Marín, Gina Holguín, Memo Schutz y Alfredo Tame.

    Video ¡Bad Bunny hace historia rumbo al Super Bowl LX!
    Relacionados:
    Super BowlNew England PatriotsSeattle Seahawks