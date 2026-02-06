Super Bowl Super Bowl 2026: ¿Qué conferencia ha ganado más veces la Final de NFL? En la NFL hay una lucha especial entre las dos Conferencia en la que una lleva más triunfos en Super Bowl.

El Super Bowl LX que se disputará el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California se acerca y no podemos dejar de recordar a los equipos que se han coronado en la historia.

La Liga está dividida en dos Conferencias la Americana y la Nacional ambas con 16 equipos, de esas sale un candidato para el Super Tazón.

En esta “lucha” entre Conferencias, la Americana lleva 29 campeonatos por los 30 trofeos que ha conseguido la Nacional.

Conferencia con más campeonatos de la NFL

AMERICANA

Pittsburgh Steelers: 6

New England Patriots: 6

Kansas City Chiefs: 4

Denver Broncos: 3

Las Vegas Raiders: 3

Baltimore Ravens: 2

Indianapolis Colts 2

Miami Dolphins: 2

New York Jets: 1

NACIONAL

Dallas Cowboys: 5

San Francisco 49ers: 5

New York Giants: 4

Green Bay Packers: 4

Washington Commanders: 3

Los Angeles Rams: 2

Tampa Bay Buccaneers: 2

Philadelphia Eagles: 2

Seattle Seahawks: 1

New Orleans Saints: 1

Chicago Bears: 1

Equipos que nunca han ganado un Super Bowl

AMERICANA

Buffalo Bills, Cleveland Browns, Los Angeles Chargers, Jacksonville Jaguars, Houston Texans, Cincinnati Bengals, Tennessee Titans

NACIONAL

Detriot Lions, Carolina Panthers, Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Minnesota Vikings