    Super Bowl 2026: ¿Qué conferencia ha ganado más veces la Final de NFL?

    En la NFL hay una lucha especial entre las dos Conferencia en la que una lleva más triunfos en Super Bowl.

    Alonso Ramírez
    El Super Bowl LX que se disputará el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California se acerca y no podemos dejar de recordar a los equipos que se han coronado en la historia.

    La Liga está dividida en dos Conferencias la Americana y la Nacional ambas con 16 equipos, de esas sale un candidato para el Super Tazón.

    En esta “lucha” entre Conferencias, la Americana lleva 29 campeonatos por los 30 trofeos que ha conseguido la Nacional.

    Conferencia con más campeonatos de la NFL

    AMERICANA

    • Pittsburgh Steelers: 6
    • New England Patriots: 6
    • Kansas City Chiefs: 4
    • Denver Broncos: 3
    • Las Vegas Raiders: 3
    • Baltimore Ravens: 2
    • Indianapolis Colts 2
    • Miami Dolphins: 2
    • New York Jets: 1

    NACIONAL

    • Dallas Cowboys: 5
    • San Francisco 49ers: 5
    • New York Giants: 4
    • Green Bay Packers: 4
    • Washington Commanders: 3
    • Los Angeles Rams: 2
    • Tampa Bay Buccaneers: 2
    • Philadelphia Eagles: 2
    • Seattle Seahawks: 1
    • New Orleans Saints: 1
    • Chicago Bears: 1

    Equipos que nunca han ganado un Super Bowl

    AMERICANA
    Buffalo Bills, Cleveland Browns, Los Angeles Chargers, Jacksonville Jaguars, Houston Texans, Cincinnati Bengals, Tennessee Titans

    NACIONAL
    Detriot Lions, Carolina Panthers, Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Minnesota Vikings

    De los 32 equipos que conforman la NFL, solo 20 han conseguido el ansiado trofeo Vince Lombardi, 12 no han logrado llevarlo a sus vitrinas en las 59 ediciones jugadas.

