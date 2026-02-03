Super Bowl Roger Goodell habló de la experiencia de jugar en México y reconoció a los fans El comisionado de la NFL destacó la relación de la NFL con Televisa y su larga relación laboral.

En la semana previa del Super Bowl LX que disputarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el comisionado Roger Goodell estuvo en entrevista exclusiva con Enrique Burak.

En ella hablaron sobre la importancia de México como afición y como uno de los países que iniciaron con lo que se volvió una realidad, tener juegos de temporada regular fuera de Estados Unidos.

“México es extremadamente importante para nosotros. Tenemos muchos aficionados en México; sabemos que es un país con gran pasión y que incluso será sede de la Copa del Mundo. Entendemos perfectamente lo importante que es para nosotros volver a la Ciudad de México, y es algo que nos entusiasma mucho. Esto lo estamos haciendo junto con nuestros socios, como Televisa, Gaming México y nuestros socios de distribución digital”.

“ México fue uno de los países fundadores y donde se jugaron algunos de los primeros partidos de temporada fuera del país. Creo que los aficionados han aceptado muy bien esta relación y la alianza. Hay algo muy especial ahí y queremos seguir desarrollándolo y expandiéndolo. A veces no se mide su importancia real”.

También reconoció la larga relación con un socio como Televisa a lo largo de 60 años trabajando en conjunto para transmitir cada temporada.

“No estoy seguro de que exista otra relación con un socio que haya durado tantos años consecutivos. Esta asociación es importante por la profundidad de la relación a lo largo del tiempo. Trabajamos con Bernardo y con todo el equipo, y es una gran alianza. Siempre buscamos maneras de hacerla mejor, y ahí es donde está la magia”.

“El artista número uno de streaming en el mundo ahora mismo es alguien extremadamente popular. Entendemos el poder de las plataformas digitales y cómo aprovechar ese momento para mostrar nuestro producto junto con ese tipo de eventos y actuaciones. El futbol, al final, es más que un deporte”.