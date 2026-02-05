    Super Bowl

    ¿Cuánto gana Bad Bunny por cantar en el Super Bowl?

    El Conejo Malo tendrá una aparición muy esperada que genera mucha expectativa.

    Alonso Ramírez
    El Super Bowl LX que se disputará el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California, este juego lo disputarán entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

    Para este juego, la NFL decidió entregarle la gran responsabilidad del show del medio tiempo a Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

    El puertorriqueño pondrá toda su experiencia y su talento para poner a todo el mundo a cantar a la mitad del juego en el Súper Domingo.

    ¿Cuánto gana Bad Bunny por cantar en el Super Bowl?

    Todos se preguntan cuánto dinero se llevará a la bolsa el ‘Conejo Malo’ por su actuación en el Super Bowl LX, pero la realidad es otra.

    Los artistas que se presentan en este mediático show no reciben un pago directo por actuar en el evento, pero obtienen ganancias millonarias por la exposición global que el show conlleva, sus canciones le dan la vuelta al mundo y después de eso llegan ofertar para patrocinios y ventas multimillonarias. Todo se traduce en beneficios indirectos.

    El artista que pagó para estar en el show de una Super Bowl

    En el Super Bowl LV (2021) The Weeknd invirtió de su propia bolsa alrededor de siete millones de dólares para la producción de su espectáculo.

    La NFL al no dar un pago como tal, el cantante y compositor canadiense no escatimó en gastos para dar un show que él tenía en mente y que se salía del presupuesto que tiene la Liga para este tipo de eventos.

    Video La inesperada indumentaria que alista Bad Bunny para el Super Bowl
