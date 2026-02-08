    Super Bowl

    Super Bowl LX ¡EN VIVO! Patriots vs. Seahawks, jugadas y highlights

    El Levi’s Stadium está listo para recibir a New England y Seattle para disputar el Vince Lombardi.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video Emilio Azcárraga va con Patriots en el Super Bowl

    La pasión por el Super Bowl LX entre New England Patriots y los Seattle Seahawks ya se siente en Santa Clara, California, específicamente alrededor del Levi´s Stadium.

    En unas horas el mundo de la NFL se detendrá para ver el kickoff inicial y aún más cuando termine el segundo cuarto, ya que saldrá a escena Bad Bunny, el encargado para el espectáculo del medio tiempo.

    New England Patriots y los

    Seattle Seahawks al emparrillado

    Video El paraíso de Santa Clara: Así es el Levi's Stadium, casa del Super Bowl

    Kickoff de Patriots y arranca el Super Bowl LX

    Video San Francisco no olvida sus tranvías, pero también la última tecnología

    Gol de campo de Seattle en la primera ofensiva del juego

    Video Más caro que el Mundial 2026: Esto vale un boleto para el Super Bowl LX

    Kenneth Walker luce imparable con dos acarreos poderosos

    Video ¿Quién fue el primer mexicano en ganar un Super Bowl?

    Seahawks aumenta la ventaja con otro gol de campo

    Video Antecedente histórico entre Seahawks y Patriots ¿Habrá revancha en el Super Bowl LX?
