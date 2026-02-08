Super Bowl Super Bowl LX ¡EN VIVO! Patriots vs. Seahawks, jugadas y highlights El Levi’s Stadium está listo para recibir a New England y Seattle para disputar el Vince Lombardi.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Emilio Azcárraga va con Patriots en el Super Bowl

La pasión por el Super Bowl LX entre New England Patriots y los Seattle Seahawks ya se siente en Santa Clara, California, específicamente alrededor del Levi´s Stadium.

PUBLICIDAD

En unas horas el mundo de la NFL se detendrá para ver el kickoff inicial y aún más cuando termine el segundo cuarto, ya que saldrá a escena Bad Bunny, el encargado para el espectáculo del medio tiempo.

Salen los

New England Patriots y los

Seattle Seahawks al emparrillado

Video El paraíso de Santa Clara: Así es el Levi's Stadium, casa del Super Bowl

Kickoff de Patriots y arranca el Super Bowl LX

Video San Francisco no olvida sus tranvías, pero también la última tecnología

Gol de campo de Seattle en la primera ofensiva del juego

Video Más caro que el Mundial 2026: Esto vale un boleto para el Super Bowl LX

Kenneth Walker luce imparable con dos acarreos poderosos

Video ¿Quién fue el primer mexicano en ganar un Super Bowl?

Seahawks aumenta la ventaja con otro gol de campo