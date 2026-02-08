Super Bowl LX ¡EN VIVO! Patriots vs. Seahawks, jugadas y highlights
El Levi’s Stadium está listo para recibir a New England y Seattle para disputar el Vince Lombardi.
Video Emilio Azcárraga va con Patriots en el Super Bowl
La pasión por el Super Bowl LX entre New England Patriots y los Seattle Seahawks ya se siente en Santa Clara, California, específicamente alrededor del Levi´s Stadium.
En unas horas el mundo de la NFL se detendrá para ver el kickoff inicial y aún más cuando termine el segundo cuarto, ya que saldrá a escena Bad Bunny, el encargado para el espectáculo del medio tiempo.
Salen los
New England Patriots y los
Seattle Seahawks al emparrillado
Video El paraíso de Santa Clara: Así es el Levi's Stadium, casa del Super Bowl
Kickoff de Patriots y arranca el Super Bowl LX
Video San Francisco no olvida sus tranvías, pero también la última tecnología
Gol de campo de Seattle en la primera ofensiva del juego
Video Más caro que el Mundial 2026: Esto vale un boleto para el Super Bowl LX
Kenneth Walker luce imparable con dos acarreos poderosos
Video ¿Quién fue el primer mexicano en ganar un Super Bowl?
Seahawks aumenta la ventaja con otro gol de campo
Video Antecedente histórico entre Seahawks y Patriots ¿Habrá revancha en el Super Bowl LX?
Relacionados: