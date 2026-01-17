Denver Broncos Bo Nix se fractura en el juego ante los Buffalo Bills y se pierde el juego de campeonato El coach Sean Payton dio la mala noticia en la conferencia de prensa posterior al partido divisional.

Los Denver Broncos derrotaron en tiempo extra a los Buffalo Bills en el juego Divisional por marcador de 33-30 y disputarán el juego de campeonato de la Conferencia Americana.

Aunque lo harán sin su quarterback titular, esto debido a una fractura en el tobillo, por lo que está fuera de competencia el resto de la temporada de la NFL.

Así lo confirmó el coach Sean Payton en la conferencia de prensa posterior al partido que se jugó en Denver.

Ahora el mariscal de campo para el juego en el que pelearán por el boleto al Super Bowl LX será Jarrett Stidham.

Bo Nix terminó el encuentro ante los Bills con 279 yardas totales, tres pases de touchdown y una intercepción.

El próximo juego de los Denver Broncos será ante el que resulte ganador del enfrentamiento entre los Houston Texans y los New England Patriots.