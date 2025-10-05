Bad Bunny rompe el silencio en tele abierta sobre show del Super Bowl
El cantante puertorriqueño mandó un mensaje a Donald Trump en el programa SNL.
Bad Bunny rompió el silencio sobre su actuación en el show de medio tiempo del próximo Super Bowl 2026 de la NFL con un contundente mensaje en español en vivo.
Bad Bunny fue el invitado de lujo en el programa de televisión Saturday Night Live y se encargó de protagonizar el monólogo inaugural del show donde mandó un contundente mensaje en español.
"Estoy muy feliz por todos los latinos y latinas en todo el mundo y en Estados Unidos, todas esas personas que han trabajado para abrir puertas.
"Más que un logro mío es un logro de todos demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar", comentó el boricua en español y cerró su segmento en inglés con el contundente consejo:
"Y si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender".
Luego de que la NFL anunciara a Bad Bunny como el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, las críticas llegaron por parte de diferentes sectores del gobierno encabezado por Donald Trump hasta el punto de amenazar con realizar redadas contra inmigrantes en pleno evento.
Bad Bunny aseguró meses, antes de su colaboración con la NFL, que no se presentaría en los Estados Unidos como parte de su gira mundial 'Debí tirar más fotos’ por lo que estaba ocurriendo con el ICE y las redadas.