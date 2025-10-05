Video ¡Recadito en español y en vivo! Bad Bunny rompe el silencio sobre el Super Bowl

Bad Bunny rompió el silencio sobre su actuación en el show de medio tiempo del próximo Super Bowl 2026 de la NFL con un contundente mensaje en español en vivo.

Bad Bunny fue el invitado de lujo en el programa de televisión Saturday Night Live y se encargó de protagonizar el monólogo inaugural del show donde mandó un contundente mensaje en español.

"Estoy muy feliz por todos los latinos y latinas en todo el mundo y en Estados Unidos, todas esas personas que han trabajado para abrir puertas.

"Más que un logro mío es un logro de todos demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar", comentó el boricua en español y cerró su segmento en inglés con el contundente consejo:

"Y si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender".

Luego de que la NFL anunciara a Bad Bunny como el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, las críticas llegaron por parte de diferentes sectores del gobierno encabezado por Donald Trump hasta el punto de amenazar con realizar redadas contra inmigrantes en pleno evento.