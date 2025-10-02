Video ¡No ven con buenos ojos la participación de Bad Bunny en el Super Bowl!

El gobierno de los Estados Unidos advirtió que desplegará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX, donde actuará el puertorriqueño Bad Bunny.

El politólogo y asesor de Donald Trump, Corey Lewandowski, aseguró que no existe un solo lugar en el mundo donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentren de manera ilegal. “ Ni en el Super Bowl, ni en otro lugar, los encontraremos, los arrestaremos, los internaremos en un centro de detención y los deportaremos”, señaló.

Lo que más llamó de las declaraciones de Lewandowski fue la selección del cantante asegurando que ‘es una vergüenza’. “Alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el medio tiempo”.

El ‘Conejo Malo’ aseguró hace unos meses que no se presentaría en los Estados Unidos como parte de su gira mundial “Debí tirar más fotos’ por lo que estaba ocurriendo con el ICE y las redadas.