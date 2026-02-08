    Super Bowl

    Bad Bunny en el Super Bowl LX EN VIVO: Sigue el show de medio tiempo de la NFL

    El cantante puertorriqueño se presenta en el halftime del Super Bowl entre Patriots y Seahawks.

    Por:Kevin R. Yu
    ¿AMIGOS escuchan a Bad Bunny? Así las épicas reacciones de sus canciones

    Bad Bunny se presenta en el show de medio tiempo del Super Bowl LX que disputan Seattle Seahawks y New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

    El cantante puertorriqueño regresa al Super Bowl seis años después de ser uno de los invitados sorpresa del halftime que protagonizaron Jennifer López y Shakira en 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami.

    Bad Bunny, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, llega al Super Bowl LX una semana después de ganar tres premios Grammy para un total de seis galardones, además de 18 premios Latin Grammy en su palmarés.

    ¿Cuánto cobró Bad Bunny para cantar en el Super Bowl LX?

    Los artistas que se presentan en este mediático show no reciben un pago directo por actuar en el evento, pero obtienen ganancias millonarias por la exposición global que el show conlleva, sus canciones le dan la vuelta al mundo y después de eso llegan ofertar para patrocinios y ventas multimillonarias. Todo se traduce en beneficios indirectos.

    Bad Bunny cambia las cámaras de DTMF por balones de NFL

    La producción del show de medio tiempo ha repartido en cada asiento del estadio un kit Bad Bunny, en el que contiene una cámara en forma de balón de Futbol Americano, el famoso ovoide.

    Es una adaptación a lo que normalmente se ve en los conciertos de Conejo Malo, cuando estuvo en la Ciudad de México regalaron unas cámaras gigantes con un collar para que todo el mundo viviera la experiencia.

