    ¿Qué famosos estaban en La Casita de Bad Bunny del show de medio tiempo?

    Grandes personalidades de la música y el cine fueron los estelares invitados por el cantante

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¿Quién cantó con Bad Bunny? Así fue el show de medio tiempo del Super Bowl LX

    El espectáculo del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX cautivó a demasiados, pero también reveló los artistas invitados a la famosa 'Casita'.

    El escenario del Levi's Stadium en Santa Clara, California, tuvo una réplica del inmueble que ha estado en cada uno de sus conciertos de su última gira DTMF en todo América.

    Más allá de las 12 canciones, 10 de ellas interpretadas por el boricua, también tomó mucho poder el mensaje que dejó Bad Bunny en la grama de estadio.

    LOS ARTISTAS INVITADOS POR BAD BUNNY A LA CASITA DEL SUPER BOWL


    El show de medio tiempo duró cerca de 15 minutos y contó con un total de 12 canciones, 10 de ellas interpretadas por Bad Bunny.

    Los artistas invitados fueron la cantante estadounidense Lady Gaga, quien cantó "Die With a Smile" en versión salsa, y el artista boricua Ricky Martin, quien interpretó "Lo Que Le Pasó a Hawaii", tema del Conejo Malo.

    Benito rindió homenaje al reggaetón al usar fragmentos de canciones de Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee antes de interpretar su canción "Eoo".

    Bad Bunny también llevó al Super Bowl su famosa casita en la que estuvieron presente diferentes celebridades como Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba, Cardi B y Young Miko.

    Además, el show de medio tiempo contó con la presencia de dos boxeadores con sangre latina, el puertorriqueño Xander Zayas y el mexicoamericano Emiliano Vargas.

