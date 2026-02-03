Super Bowl El Super Bowl LX dio inicio con el Opening Night al estilo mexicano El coach de los Patriots y el ala cerrada de Seahawks recibieron regalos desde México.

Dio inicio la gran semana de cara al Super Bowl LX de la NFL, el Opening Night permitió que los jugadores y los coaches tuvieran un acercamiento con la prensa y la afición.

Durante el evento, el entrenador en jefe de los New England Patriots, Mike Vrabel, recibió un regalo especial y recordó que había visto una camiseta igual (del Club Ameríca) en un juego en casa, donde regaló unos autógrafos.

“Sí, creo que sí, afuera de nuestro túnel apenas subiendo las escaleras, muchas gracias”, también le brindó unas palabras a la afición mexicana que apoya a la Pat Nation, “Agradecemos su apoyo, gracias por ayudarnos a crecer el juego, sigan viniendo a visitarnos aquí en Estados Unidos para vernos jugar”.

Por otro lado, Elijah Arroyo, ala cerrada de los Seattle Seahawks y con raíces mexicanas también se llevó su recuerdo mexicano y señaló el sentimiento de jugar un Super Bowl.

“Es una bendición y estoy muy emocionado, es sobre nosotros y tenemos que salir y ser nosotros mismos como lo hemos hecho toda la temporada, ¡Viva México!”.