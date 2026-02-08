Super Bowl El mensaje del balón de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl Poderosas palabras del cantante de Puerto Rico en el cierre de su espectáculo en la Final de la NFL.

Bad Bunny se lució con un gran show del medio tiempo del Super Bowl LX con mensajes poderosos, pero hubo uno en singular que todo mundo se cuestionó, ¿qué decía el balón que arrojó?

Si bien no fue un espectáculo solo en español al incluir a Lady Gaga, quien cantó en inglés, Benito Antonio Martínez Ocasio maravilló a todos en el Levi's Stadium en el partido de Seahawaks vs. Patriots.

EL MENSAJE MÁS PODEROSO DE BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL



El balón de futbol americano que traía Bad Bunny y con el que prácticamente finalizó su show de medio tiempo en el Super Bowl LX, desató una ola de reacciones a favor en las redes sociales.

El mensaje fue claro, "Together We Are America (Juntos Somos América)", fue lo que se alcanzó a leer, previo a que lo lanzara en la zona de touchdown de Seahawks, donde casi acabó su participación.

Bad Bunny, arropado con todas las banderas del continente de América, inició con un "God Bless America (Dios Bendiga América)", para pronunciar a todos los países que conforman el continente.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL NÚMERO 64 DEL JERSEY DE BAD BUNNY?



Bad Bunny salió con un jersey de futbol americano en color hueso con el número 64 y a la espalda el apellido Ocasio, mismo que tiene un significado especial para él en su vida.

De acuerdo a reportes en las redes sociales ese " Ocasio 64" es una alusión al año de nacimiento de su mamá: Lysaurie Ocasio.

En su reciente conferencia de previa, Bad Bunny respondió que su mamá al ser cuestionado de quién se le venía a la mente al hablarle de apoyo.

"Diría que mi madre, porque dijiste que fue antes de que me convirtiera en esto, y la primera persona que me viene a la mente es mi madre porque creyó en mí, y no me refiero a mi carrera musical, sino a todo.

"Creyó en mí como persona, en mis decisiones, en mis opiniones, en mis gustos, en mis elecciones, y creía que podía ser una buena persona, un tipo inteligente, con talento. No porque creyera que sería un gran artista, sino porque creía que soy una gran persona. Y se sienten mejor incluso con cualquier cosa".