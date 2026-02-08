    Super Bowl

    El mensaje del balón de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

    Poderosas palabras del cantante de Puerto Rico en el cierre de su espectáculo en la Final de la NFL.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video ¿Quién cantó con Bad Bunny? Así fue el show de medio tiempo del Super Bowl LX

    Bad Bunny se lució con un gran show del medio tiempo del Super Bowl LX con mensajes poderosos, pero hubo uno en singular que todo mundo se cuestionó, ¿qué decía el balón que arrojó?

    PUBLICIDAD

    Si bien no fue un espectáculo solo en español al incluir a Lady Gaga, quien cantó en inglés, Benito Antonio Martínez Ocasio maravilló a todos en el Levi's Stadium en el partido de Seahawaks vs. Patriots.

    EL MENSAJE MÁS PODEROSO DE BAD BUNNY EN EL SUPER BOWL

    Más sobre Super Bowl

    Toño de Valdés, Enrique Burak y Memo Schutz reaccionan al show de Bad Bunny
    1 mins

    Toño de Valdés, Enrique Burak y Memo Schutz reaccionan al show de Bad Bunny

    NFL
    ¿Quién cantó con Bad Bunny? Así fue el show de medio tiempo del Super Bowl LX
    1:28

    ¿Quién cantó con Bad Bunny? Así fue el show de medio tiempo del Super Bowl LX

    NFL
    Bad Bunny en el Super Bowl LX: Así fue el show de medio tiempo de la NFL
    4 mins

    Bad Bunny en el Super Bowl LX: Así fue el show de medio tiempo de la NFL

    NFL
    Jugador de Patriots, Mack Hollins, llega descalzo y esposado al Super Bowl LX
    1 mins

    Jugador de Patriots, Mack Hollins, llega descalzo y esposado al Super Bowl LX

    NFL
    Super Bowl LX ¡EN VIVO! Patriots vs. Seahawks, jugadas y highlights
    2 mins

    Super Bowl LX ¡EN VIVO! Patriots vs. Seahawks, jugadas y highlights

    NFL
    Espectacular kit de Bad Bunny para todos en el Super Bowl LX
    1:21

    Espectacular kit de Bad Bunny para todos en el Super Bowl LX

    NFL
    El Super Bowl LX tendrá un kit especial de Bad Bunny para el partido y el show
    1 mins

    El Super Bowl LX tendrá un kit especial de Bad Bunny para el partido y el show

    NFL
    Katy Perry empodera a Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl LX
    2 mins

    Katy Perry empodera a Bad Bunny para su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

    NFL
    ¿A qué hora será el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?
    1 mins

    ¿A qué hora será el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

    NFL
    Super Bowl 2026: Horario y dónde ver Seattle Seahawks vs. New England Patriots
    1 mins

    Super Bowl 2026: Horario y dónde ver Seattle Seahawks vs. New England Patriots

    NFL


    El balón de futbol americano que traía Bad Bunny y con el que prácticamente finalizó su show de medio tiempo en el Super Bowl LX, desató una ola de reacciones a favor en las redes sociales.

    El mensaje fue claro, "Together We Are America (Juntos Somos América)", fue lo que se alcanzó a leer, previo a que lo lanzara en la zona de touchdown de Seahawks, donde casi acabó su participación.

    Bad Bunny, arropado con todas las banderas del continente de América, inició con un "God Bless America (Dios Bendiga América)", para pronunciar a todos los países que conforman el continente.

    ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE EL NÚMERO 64 DEL JERSEY DE BAD BUNNY?


    Bad Bunny salió con un jersey de futbol americano en color hueso con el número 64 y a la espalda el apellido Ocasio, mismo que tiene un significado especial para él en su vida.

    De acuerdo a reportes en las redes sociales ese " Ocasio 64" es una alusión al año de nacimiento de su mamá: Lysaurie Ocasio.

    En su reciente conferencia de previa, Bad Bunny respondió que su mamá al ser cuestionado de quién se le venía a la mente al hablarle de apoyo.

    "Diría que mi madre, porque dijiste que fue antes de que me convirtiera en esto, y la primera persona que me viene a la mente es mi madre porque creyó en mí, y no me refiero a mi carrera musical, sino a todo.

    "Creyó en mí como persona, en mis decisiones, en mis opiniones, en mis gustos, en mis elecciones, y creía que podía ser una buena persona, un tipo inteligente, con talento. No porque creyera que sería un gran artista, sino porque creía que soy una gran persona. Y se sienten mejor incluso con cualquier cosa".

    Video Espectacular kit de Bad Bunny para todos en el Super Bowl LX
    Relacionados:
    Super Bowl