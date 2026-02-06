Super Bowl Bad Bunny en el Super Bowl LX: ¿Qué canciones cantará en la Final de NFL? Se espera que el artista puertorriqueño cante sus mayores éxitos en el show de medio tiempo del Super Bowl LX.

Video ¿Cuánto cobrará Bad Bunny por el show en el Super Bowl LX?



Comienza la cuenta regresiva para que Bad Bunny se presente en el Super Bowl LX que disputarán Seattle Seahawks y New England Patriots este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Una de las sorpresas que tienen los artistas que protagonizan el show de medio tiempo del Super Bowl es su setlist, el cual se da a conocer en vivo durante el espectáculo. Todo lo que se ‘filtre’ antes del gran juego de la NFL son meras predicciones.

Si te estás preguntando qué canciones podría cantar Bad Bunny, no te preocupes, aquí te presentamos una lista de sus éxitos que podría interpretar, ya sea por su popularidad o por su impacto en la comunidad latina en Estados Unidos, a quien representará en el Super Bowl.

¿Qué canciones cantará Bad Bunny en el Super Bowl 2026?

Para empezar, hay que tomar en cuenta que un show de medio tiempo del Super Bowl dura aproximadamente 15 minutos, por lo que la cantidad de canciones que interpreta un artista son limitadas.

Es poco común que los artistas canten canciones completas, generalmente hacen un mix de sus éxitos para poder abarcar más de su repertorio musical.

De entrada, se espera que Bad Bunny interprete algunos títulos de su más reciente álbum “Debí Tirar Más Fotos”, con el cual acaba de ganar tres Premios Grammy.

“DTMF”, “Baile Inolvidable”, “NuevaYol”, “Eoo” y “Voy a llevarte pa PR”, estarían contempladas por el cantante puertorriqueño de 31 años; las cuatro canciones registran casi 5 billones de reproducciones tan solo en Spotify, plataforma en la que ha sido el artista más escuchado del mundo en 2020, 2021, 2022 y 2025.

“Tití me preguntó”, “El apagón”, “Me porto bonito”, “Neverita”, “Mónaco”, “Yo Perreo Sola”, “Safaera” y “Chambea” son otras de las canciones que Bad Bunny podría cantar en el Super Bowl LX.

Tampoco se descarta que el Conejo Malo tenga invitados sorpresas, los cuales podrían ser de la música latina como el colombiano J Balvin, con quien tiene varios temas como “La Canción”, y la agrupación mexicana Grupo Frontera, con quien tiene el éxito “Un x100to”.