    Papá de Patrick Mahomes es arrestado; se enfrenta a 10 años de prisión

    Patrick Mahomes Sr fue detenido debido que no cumplió con los términos de su libertad condicional

    Por:Antonio Quiroga
    El papá de Patrick Mahomes nuevamente fue detenido en Estados Unidos por no cumplir los términos de su libertad condicional.

    Patrick Mahomes Sr fue sentenciado a cinco años por haber conducido en múltiples ocasiones en estado de ebriedad, además de que no podía ingerir bebidas alcohólicas durante ese tiempo.

    POR QUÉ SE DETUVO AL PAPÁ DE PATRICK MAHOMES


    La detención ocurrió este pasado 3 de febrero por la mañana en el condado de Smith en Texas y la información dada a conocer por la policía es la siguiente.

    Se determinó, que debido al dispositivo en su tobillo, se detectó que tomó alcohol el pasado 1 de enero, esto a pesar de que los días 5 y 9 se sometió a estudios de orina, donde los resultados fueron negativos en cuanto alcohol.

    El haber fallado nuevamente en mantenerse sobrio durante este periodo, le puede provocar una posible sentencia de hasta 10 años de prisión efectiva por su reincidencia.

    Cabe recordar que en 2024, a días del Super Bowl LVIII, el papá de Mahomes fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y tras declararse culpable meses después, recibió una sentencia de cinco años de libertad supervisada.

    Patrick Mahomes Sr fue jugador profesional de beisbol que compitió en las Grandes Ligas (MLB) desde 1992 hasta el año 2003 con equipos como Minnesota Twins, Boston Red Sox, New York Mets, Texas Rangers, Chicago Cubs y los Pittsburgh Pirates.

