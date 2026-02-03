    Super Bowl

    ¿Por qué genera tanta polémica Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl?

    La elección del artista puertorriqueño provocó reacciones encontradas y encendió una discusión que va más allá del futbol americano.

    Por:Jaime Bernal
    Video El Super Bowl que catapultó a Bad Bunny al estrellato musical

    El anuncio de Bad Bunny como artista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 desató una polémica que va mucho más allá de lo musical. Apenas se confirmó su nombre para el espectáculo más visto del deporte estadounidense se generó un gran debate sobre identidad, idioma y política, reflejo del momento social que vive Estados Unidos.

    Mientras millones de fans celebraron que un artista latino encabece el escenario más importante del entretenimiento deportivo, sectores conservadores reaccionaron con duras críticas. Incluso el expresidente Donald Trump calificó la elección como “ridícula”, asegurando que no sabía quién era el cantante.

    La incomodidad radica, principalmente, en que Bad Bunny canta en español y ha expresado públicamente su respaldo a la comunidad inmigrante.

    La tensión aumentó tras revelarse que el puertorriqueño excluyó a Estados Unidos de su gira mundial debido a las redadas antimigrantes, declaraciones que provocaron reacciones de figuras políticas como Kristi Noem y Mike Johnson, quienes incluso pidieron su reemplazo. A esto se suma el videoclip “Nuevayol”, donde una voz similar a Trump —creada con IA— lanza un mensaje de disculpa a los inmigrantes, reforzando su postura social.

    Lejos de retractarse, Bad Bunny respondió con ironía en Saturday Night Live: “ Si no entendiste, tienes cuatro meses para aprender español”.

    El Super Bowl se disputará el 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, y desde ahora queda claro que su medio tiempo no solo hará ruido… también hará historia.

