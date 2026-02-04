Super Bowl Show de medio tiempo, curiosidades y todo lo que hay que saber sobre el Super Bowl LX El origen del Super Bowl, el Trofeo Vince Lombardi, los shows más vistos, los alimentos más consumidos y más.

Estamos a días del Super Bowl LX que disputarán Seattle Seahawks y New England Patriots el próximo domingo 8 de febrero, es por ello que te presentamos datos curiosos y todo lo que necesitas saber acerca de la gran Final de la NFL.

Orígenes del Super Bowl

El primer Super Bowl se jugó en 1967 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles donde Green Bay Packers venció 35-10 a Kansas City Chiefs.

El partido por el máximo título no se llamaba Super Bowl, sino “First AFL-NFL World Championship Game” debido a que en Estados Unidos existían dos ligas de futbol americano profesional: la National Football League (NFL) y la American Football League (AFL).

Para la temporada 1970 ambas ligas se fusionaron para crear la NFL actual y surgió el nombre de Super Bowl a sugerencia de Lamar Hunt, propietario de los Chiefs, ya que su hijo jugaba a un juego llamado “Super Ball” y le pareció buena idea cambiar la palabra “Ball” por “Bowl”, que ya era usada para referirse a los campeonatos de futbol americano.

Precios de los boletos de antes vs. los de ahora para asistir al Super Bowl

El primer Super Bowl (1967) no contó con lleno en el estadio y el precio de los boletos estaban entre los 6 y 12 dólares. Para el Super Bowl LX, el costo de las entradas es dinámico y podrían ir de los 6 mil hasta los 38 mil dólares, según el sitio ticketmaster.

El Trofeo Vince Lombardi, ¿cuánto cuesta fabricarlo?

El trofeo del Super Bowl se entrega desde su primera edición, pero para 1970 fue renombrado Trofeo Vince Lombardi para homenajear al legendario entrenador tras su fallecimiento ese mismo año.

El galardón consiste en un balón de plata esterlina en posición de pateo y fue creado por Tiffany & Co., quien tarda cuatro meses en fabricarlo. El trofeo mide 56 cm y pesa 3.2 kg, y cuesta cerca de 50 mil dólares hacerlo.

Show del medio tiempo del Super Bowl

El primer artista popular que se presentó en el show de medio tiempo del Super Bowl fue New Kids on the Block en la edición XXV de 1991, antes generalmente se presentaban bandas de música colegiales.

El show de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII de 1993 fue visto por 133.4 millones de espectadores siendo el evento televisivo más grande de la historia en Estados Unidos, hasta ese momento.

El show de medio tiempo más visto en la historia es el de Kendrick Lamar en 2025 con 133.5 millones de espectadores, superando los récords de Michael Jackson y Usher.

Para el Super Bowl LX, Green Day abrirá el evento en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, mientras que el artista principal será Bad Bunny. El cantante de reggaetón puertorriqueño es el artista más escuchado del mundo con 19 mil 800 millones de reproducciones en Spotify.

Cabe destacar que, los artistas que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl generalmente no reciben un pago, sin embargo, la NFL cubre los costos de producción que podrían superar los 10 millones de dólares.

Alimentos más consumidos durante el Super Bowl

Los alimentos más consumidos en el Super Bowl son las alitas de pollo, el guacamole, las hamburguesas, los hot-dogs, la pizza, las papas fritas y los nachos, mientras que las bebidas con mayor demanda son los refrescos y la cerveza.

Tan solo en Estados Unidos se consumen más de mil millones de alitas de pollo y México tiene que exportar aproximadamente 100 mil toneladas de aguacate para el Super Bowl.

El consumo exagerado de comida chatarra y botanas hace que las ventas de medicamentos para enfermedades estomacales aumenten un 20 por ciento en Estados Unidos.

¿Cuánto cuesta un anuncio del Super Bowl?

Los grandes estudios de cine aprovechan el impacto mediático y los impresionantes niveles de audiencia que genera el Super Bowl para presentar los trailers de sus próximas películas durante la transmisión del evento.

El costo por un anuncio de 30 segundos para el Super Bowl fue de 8 millones de dólares en 2025 y para el 2026 podría aumentar, pues en 2024 el costo fue de unos 7 millones.

Donald Trump vs. el Super Bowl LX

Donald Trump se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en asistir a un Super Bowl tras presentarse en el Caesars Superdome de Nueva Orleans para el Super Bowl LIX en febrero de 2025 que disputaron Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs.

Trump anunció que no asistirá al Super Bowl LX en Santa Clara, California, y expresó su rechazo por las presentaciones que realizarán Bad Bunny y Green Day al asegurar que "siembran odio" por esta en contra de sus políticas antimigratorias.

Historia para Latinoamérica en el Super Bowl LX

Por primera vez en la historia del Super Bowl, habrá tres jugadores con sangre latina en un mismo equipo, pues New England Patriots cuenta en su plantel con el colombiano Christian González, el venezolano Andy Borregales y el panameño Jaylinn Hawkins.

