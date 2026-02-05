    Super Bowl

    Bad Bunny lanza inesperado mensaje a mexicanos previo al Super Bowl LX

    El cantante de Puerto Rico habló ante los medios previo a su presentación en Levi's Stadium.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Momentazo: Bad Bunny presume a México en plena conferencia, ¿qué fue lo que gritó?


    El amor de Bad Bunny a México es incomparable y el artista de Puerto Rico lo demostró una vez más a días de presentarse en el Super Bowl LX entre Seahawks vs. Patriots en Santa Clara.

    En su conferencia de prensa, Benito Antonio tuvo un gesto inesperado hacia los mexicanos presentes tanto en el Moscone Center, como a través de los medios que seguían la misma.

    "¡Viva México cabrones!", fue el grito de Bad Bunny entre risas y ovaciones. Esto refuerza su vínculo con el público mexicano en la antesala de su presentación en el espectáculo de medio tiempo.

    BAD BUNNY Y EL SHOW DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL


    Bad Bunny llevará el espectáculo del show del medio tiempo del Super Bowl 2026, donde aseguró desde hace meses que iba a darlo todo en español, para el públic latino.

    Esto creo demasiada polémica, al grado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no asistiría a gran partido este domingo 8 de febrero.

    La atención que ha atraido el boricuo creció tras llegar como máximo ganador del Grammy 2026, donde pronunció un mensaje polémico al recibir un galardón de Mejor Álbum del Año.

    Video Bad Bunny conferencia de prensa: así se concentra para dar un gran show en el Super Bowl 2026
