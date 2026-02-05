Super Bowl Super Bowl 2026: Estos son los shows de medio tiempo más polémicos de todos los tiempos Con Bad Bunny al frente del Super Bowl 2026, repasamos los espectáculos de medio tiempo que marcaron época por su polémica.

Video ¡Espectáculo asegurado! Así será el show de Bad Bunny en el Super Bowl

El Super Bowl LX se acerca y, como cada año, la atención no solo estará puesta en el partido, sino también en el Show de Medio Tiempo, que en 2026 tendrá como protagonista a Bad Bunny. Su anuncio ya provocó un intenso debate, lo que inevitablemente lo coloca en la conversación junto a las presentaciones más polémicas en la historia de la NFL.

A lo largo de los años, el medio tiempo del Super Bowl ha dejado momentos que trascendieron lo musical. Uno de los primeros grandes tropiezos ocurrió en el Super Bowl XXIII (1989) con un imitador de Elvis Presley, un espectáculo mal recibido que obligó a la liga a replantear por completo el formato del show.

En contraste, Prince brilló en el Super Bowl XLI (2007), aunque su puesta en escena generó controversia por el uso de siluetas sugestivas bajo la lluvia artificial.

En 2012, Madonna ofreció un despliegue espectacular que quedó marcado por el gesto obsceno de M.I.A. ante millones de espectadores. Beyoncé, durante el Super Bowl 50, encendió el debate político con “Formation”, mientras que The Weeknd dividió opiniones en 2021 por un concepto artístico que muchos no lograron descifrar.

El Super Bowl LIV (2020) también fue tema de discusión con Shakira y Jennifer Lopez, un show señalado por sectores conservadores como sexualizado, pero celebrado globalmente por su mensaje cultural y latino. Y, por supuesto, el episodio más recordado: Janet Jackson y Justin Timberlake en 2004, un momento que cambió la televisión en vivo para siempre.