    Super Bowl

    Super Bowl 2026: Estos son los shows de medio tiempo más polémicos de todos los tiempos

    Con Bad Bunny al frente del Super Bowl 2026, repasamos los espectáculos de medio tiempo que marcaron época por su polémica.

    Por:Jaime Bernal
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Espectáculo asegurado! Así será el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El Super Bowl LX se acerca y, como cada año, la atención no solo estará puesta en el partido, sino también en el Show de Medio Tiempo, que en 2026 tendrá como protagonista a Bad Bunny. Su anuncio ya provocó un intenso debate, lo que inevitablemente lo coloca en la conversación junto a las presentaciones más polémicas en la historia de la NFL.

    A lo largo de los años, el medio tiempo del Super Bowl ha dejado momentos que trascendieron lo musical. Uno de los primeros grandes tropiezos ocurrió en el Super Bowl XXIII (1989) con un imitador de Elvis Presley, un espectáculo mal recibido que obligó a la liga a replantear por completo el formato del show.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Super Bowl

    ¿Cuántos Super Bowls tiene New England Patriots?
    1 mins

    ¿Cuántos Super Bowls tiene New England Patriots?

    NFL
    ¿Cuánto gana Bad Bunny por cantar en el Super Bowl?
    1 mins

    ¿Cuánto gana Bad Bunny por cantar en el Super Bowl?

    NFL
    Bad Bunny adelanta cómo será su show de medio tiempo en el Super Bowl LX
    2 mins

    Bad Bunny adelanta cómo será su show de medio tiempo en el Super Bowl LX

    NFL
    Bad Bunny lanza inesperado mensaje a mexicanos previo al Super Bowl LX
    1 mins

    Bad Bunny lanza inesperado mensaje a mexicanos previo al Super Bowl LX

    NFL
    Super Bowl 2026: Cómo ver en vivo por streaming en México
    1 mins

    Super Bowl 2026: Cómo ver en vivo por streaming en México

    NFL
    Show de medio tiempo, curiosidades y todo lo que hay que saber sobre el Super Bowl LX
    4 mins

    Show de medio tiempo, curiosidades y todo lo que hay que saber sobre el Super Bowl LX

    NFL
    Super Bowl LX: El llamativo logo del duelo Seahawks–Patriots
    1 mins

    Super Bowl LX: El llamativo logo del duelo Seahawks–Patriots

    NFL
    Papá de Patrick Mahomes es arrestado; se enfrenta a 10 años de prisión
    1 mins

    Papá de Patrick Mahomes es arrestado; se enfrenta a 10 años de prisión

    NFL
    Super Bowl 2026: ¿Cuántos títulos de Super Bowl tiene Seattle Seahawks?
    1 mins

    Super Bowl 2026: ¿Cuántos títulos de Super Bowl tiene Seattle Seahawks?

    NFL
    Las 10 apuestas más extrañas del Super Bowl 2026 de la NFL
    1 mins

    Las 10 apuestas más extrañas del Super Bowl 2026 de la NFL

    NFL

    En contraste, Prince brilló en el Super Bowl XLI (2007), aunque su puesta en escena generó controversia por el uso de siluetas sugestivas bajo la lluvia artificial.

    En 2012, Madonna ofreció un despliegue espectacular que quedó marcado por el gesto obsceno de M.I.A. ante millones de espectadores. Beyoncé, durante el Super Bowl 50, encendió el debate político con “Formation”, mientras que The Weeknd dividió opiniones en 2021 por un concepto artístico que muchos no lograron descifrar.

    El Super Bowl LIV (2020) también fue tema de discusión con Shakira y Jennifer Lopez, un show señalado por sectores conservadores como sexualizado, pero celebrado globalmente por su mensaje cultural y latino. Y, por supuesto, el episodio más recordado: Janet Jackson y Justin Timberlake en 2004, un momento que cambió la televisión en vivo para siempre.

    El Super Bowl 2026, que se disputará el 8 de febrero a las 6:30 pm, promete sumar un nuevo capítulo a esta lista donde música, cultura y polémica siempre van de la mano.

    Relacionados:
    Super BowlNFL